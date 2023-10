“Che sceneggiata del Napoli”: tirato in ballo ADL, è scontro!

Il Napoli con una vittoria ai danni dell’Hellas Verona si rilancia e si regala una buona dose di autostima in vista dei prossimi impegni. Ma c’è chi non ha gradito affatto la presa di posizione del presidente Aurelio De Laurentiis nei prossimi giorni.

Rudi Garcia respira grazie al 3-1 inflitto all’Hellas Verona nel match dello stadio Bentegodi: un match condotto benissimo anche per certi tratti dalla squadra Campione d’Italia, che ora guarda al prossimo impegno di Champions League contro l’Union Berlino sicuramente con più serenità. Il tecnico francese, però, resta osservato speciale da parte dell’intera piazza ma anche del presidente Aurelio De Laurentiis, che nei giorni scorsi è sceso in campo per blindare il destino dell’ex Roma e Lione e per fare chiarezza circa le voci che si sono susseguite in questa seconda sosta per la Nazionali di stagione.

Nel corso del suo ultimo incontro con la stampa, il patron partenopei ha parlato dell’ex direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli, che in estate è divenuto il nuovo Football Director della Juventus, squadra che com’è ben noto non è certamente vista di buon occhio all’ombra del Vesuvio e, di conseguenza, anche dallo stesso numero uno dei partenopei. De Laurentiis, in particolare, si è lasciato andare a nuove frecciatine rivolte verso l’ex uomo mercato del Napoli: intervento che ha fatto discutere e non poco anche dalle parti della Continassa.

Chirico: “Sceneggiata napoletana di De Laurentiis su Giuntoli”

Le parole rilasciate dal presidente Aurelio De Laurentiis a due giorni dal match contro l’Hellas Verona (il giorno prima della conferenza stampa di vigilia di Rudi Garcia, ndr) hanno destato scalpore. Non solo la panchina e il futuro di Victor Osimhen, ma anche diverse frecciatine all’ex direttore sportivo della SSC Napoli, Cristiano Giuntoli. Le parole del presidente azzurro hanno acceso le polemiche dalle parti della Torino bianconera, che si è sentita nuovamente presa nel mirino con questo nuovo attacco da parte di De Laurentiis stesso.

Ad esprimere quello che è il suo punto di vista a riguardo è il giornalista Marcello Chirico, che sulle colonne del portale ilbianconero.com ha espresso la sua opinione a riguardo, attaccando a sua volte il numero uno della SSC Napoli. Chirico ha ritenuto l’uscita di De Laurentiis come “una sceneggiata napoletana del presidente tradito da vendere poi alla piazza”. “Che non sapesse della juventinità di Giuntoli è inverosimile”, ha poi aggiunto. “Ne erano al corrente in tanti nel mondo del calcio, paradossale che la storia non fosse giunta all’orecchio di De Laurentiis,