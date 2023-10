Vergogna a Verona: scene ripugnanti al Bentegodi

Scene molto spiacevoli sugli spalti del Marcantonio Bentegodi durante Verona-Napoli, match valido per la nona giornata di Serie A

Dopo una sosta Nazionali stracolma di colpi di scena, il campionato italiano riparte da Verona, dal Marcantonio Bentegodi, dove il Napoli affronta il Verona di Baroni. Gara nella quale (in questa e nelle prossime) Rudi Garcia si gioca il suo futuro sulla panchina azzurra, dopo le vicende che lo hanno interessato in questi giorni, l’approccio a Conte, il rifiuto e la conseguente fiducia riconfermata a Garcia da parte del presidente De Laurentiis. Il tecnico francese non può concedersi altri errori gravi se vuole conservare il suo posto.

La gara del Bentegodi però è iniziata molto bene per la squadra di Garcia. Il primo tempo si è concluso con il Napoli in vantaggio di due gol, a segno Politano e Kvaratskhelia. Il georgiano ha siglato poi la sua personale doppietta nel secondo tempo. La gara si è conclusa con il risultato finale di 1-3, per la gioia dei tanti tifosi azzurri presenti a Verona. Il settore ospiti è stato riempito completamente e durante tutta la durata del match non ha fatto mancare il supporto alla squadra. Quella di Verona è una trasferta molto complicata, da sempre, dati gli innumerevoli screzi tra le due tifoserie. Anche stavolta, si è assistito, purtroppo ad episodi di questo tipo.

Brutto episodio al Bentegodi: la testimonianza

Prima della gara un gruppo di tifosi del Napoli è stato infatti fermato in mattinata dalla Polizia. I sostenitori azzurri, giunti nel capoluogo veneto, sono stati avvistati tra le vie della città in atteggiamenti intimidatori nei confronti dei passanti e tifosi del Verona. Il tutto, intonando cori ed accendendo torce e fumogeni. Il gruppo è stato poi identificato dalle Forze dell’Ordine. Le tensioni sono da ricondurre alla storica rivalità che accomuna le due curve da tanti anni.

Inoltre, all’interno dello stadio, in tribuna si è assistito ad un episodio bruttissimo. Al gol di Politano un gruppo di tifosi del Napoli, dopo aver lecitamente esultato al gol, è stato allontanato dai tifosi del Verona. Anche i giornalisti ivi presenti hanno ricevuto insulti, minacce ed addirittura sputi. Stando a quanto riportato dal giornalista di Repubblica Marco Azzi ha poi steward e Polizia non sono intervenuti. Scene che non si dovrebbero vedere su nessun campo di calcio, specialmente se si parla di un campionato nazionale come la Serie A, seguito praticamente in tutto il mondo.