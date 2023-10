“Fiducia a tempo per Garcia?”, la risposta di Meluso sorprende

Il direttore sportivo Mauro Meluso è intervenuto ai microfoni di DAZN durante il pre partita di Verona-Napoli

La Serie A torna in campo dopo la sosta riservata agli impegni delle Nazionali, ad aprire la nona giornata è il Napoli di Garcia. Gli azzurri saranno impegnati nell’insidiosa trasferta di Verona, contro la squadra di Baroni. Durante la sosta il futuro di Garcia è stato messo in discussione, il tecnico francese si giocherà la panchina nelle prossime gare, a cominciare proprio da Verona. Il presidente De Laurentiis ha provato ad approcciare Antonio Conte, ma l’ex tecnico della Juventus ha declinato le avances del club partenopeo. Dunque, il patron azzurro ha riconfermato Garcia, evitando il cambio di panchina in corso d’opera. Tuttavia, la fiducia non è totale e per questo motivo è importante per il tecnico francese non sbagliare le prossime gare.

In vista della sfida contro il Verona, Garcia dovrà fare a meno di alcune pedine fondamentali del suo scacchiere tattico. In prmis Osimhen, capocannoniere della scorsa stagione in Serie A. Il bomber nigeriano si è infortunato in Nazionale, durante l’amichevole con l’Arabia Saudita di Mancini. Accasciatosi al suolo, ha sentito immediatamente un fastidio alla coscia destra. Infatti, nei giorni successivi gli esami di rito hanno evidenziato una lesione di medio grado al bicipite femorale della gamba destra. Si tratta di un stop abbastanza grave, in quanto starà ai box per almeno un mese. A prendere il suo posto uno tra Raspadori e Simeone. Contro i veneti andrà in campo l’italiano, ma è probabile che assisteremo ad un’alternanza regolare tra i due, come accaduto lo scorso anno in assenza di Osimhen.

Le dichiarazioni di Meluso

Intervistato ai microfoni di DAZN il direttore sportivo azzurro ha fatto il punto della situazione in casa Napoli: “La serenità la troviamo all’interno del nostro centro sportivo, abbiamo la cultura del lavoro. I nazionali, rientrati da poco e abbiamo anche tanti infortunati, tra i quali si è aggiunti anche Elmas”.

Si è poi espresso riguardo il futuro di Garcia:

“Fiducia a tempo per Garcia? No, chiunque lavora nel calcio è legato ai risultati. Massima fiducia e rispetto per Garcia, prima della Fiorentina giocavamo molto bene. L’obiettivo è creare quelle condizioni”.

Infine, un commento sul rinnovo di Osimhen, che non sarà della gara a causa di un infortunio: “Nelle prossime settimane confronto con l’entourage di Osimhen. Il rallentamento della trattativa fa parte del gioco”.