Con quale punta il Napoli gioca meglio? Politano ha le idee chiare

Politano è intervenuto in diretta a DAZN nel post partita di Verona-Napoli: di seguito la sua analisi della vittoria degli azzurri

La prima parte di stagione di Politano è più che positiva, 4 gol e 3 assist nelle prime nove gare in campionato. Anche quest’oggi, nella vittoria sul campo del Verona, Politano è stato tra i protagonisti indiscussi della gara. Due assist, entrambi per Kvara, uno per tempo, e un gol, quello dell’uno a zero.

Le dichiarazioni di Politano

L’autore del gol del vantaggio azzurro è intervenuto nel post partita ai microfoni di DAZN, di seguito quanto dichiarato: