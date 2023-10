Caos dopo il gol di Kvaratskhelia: la risposta del settore ospiti è da applausi

Terminato il primo tempo di Verona-Napoli, battibecchi in campo e sugli spalti, tra le due tifoserie: è accaduto dopo il 2-0 di Kvaratskhelia

La gara del Bentegodi è cominciata più che bene per gli azzurri. La prima frazione di gioco si è conclusa con il Napoli in vantaggio per 2-0. Ad aprire le marcature la rete di Politano, pescato sul secondo palo da un cross di Raspadori. In generale però tutti i componenti della squadra di Garcia stanno occupando bene il campo. La squadra è ben compatta, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Il merito è da attribuire sopratutto alla prestazione monstre del centrocampo azzurro, composto da Cajuste, Lobotka e Zielinski.

Battibecco dopo il gol di Kvaratskhelia: reazione polemica dei tifosi del Verona e la risposta degli ospiti

Il raddoppio è arrivato poi grazie a Kvaratskhelia, che ha raccolto l’assist di Politano e ha bucato Montipò sul primo palo. Subito dopo il gol il georgiano ha riproposto l’esultanza vista questa settimana in Nazionale, quella dell’arciere. Faraoni e Montipò hanno interpretato male l’esultanza, credendo fosse rivolta al settore dei tifosi veneti. Infatti è scaturito un battibecco, che si è concluso con l’ammonizione per Faraoni e Mario Rui.

I tifosi del Verona hanno dunque intonato “Vesuvio lavali col fuoco” per rispondere al presunto affronto di Kvaratskhelia. In risposta allo sfottò dei veronesi, i tifosi napoletani presenti nel settore ospiti hanno intonato il coro, con fare ironico: “Dai Verona facci un gol”, sottolineando il dominio degli azzurri nella prima frazione di gioco.