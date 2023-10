Maradona, la figlia prega davanti al murales di Diego: emozione a Napoli – VIDEO

Bella scena in cui una delle figlie di Diego Armando Maradona ricorda il mito del papà: il miglior calciatore della storia

Un viaggio romantico visitando la città in cui il papà è diventato leggenda e dove tutt’oggi è il mito per tantissime persone, dai più anziani ai più piccini. Tutti a Napoli conoscono, amano e osannano alla follia il nome di Diego Armando Maradona che è stato il calciatore più forte della storia è che con i partenopei ha avuto una grande storia d’amore.

Particolare è stato il caso di Jana Maradona, la figlia 27enne del pibe de oro che sta trascorrendo una breve vacanza nella città di Napoli per conoscere il posto in cui il celebre papà è considerato a tutti gli effetti una divinità. Nata dalla relazione tra Diego e Valeria Sabalain, Jana ha visitato i tantissimi cimeli dedicati al padre nel capoluogo campano.

La preghiera per papà

Tanti sono gli argentini che sbarcano a Napoli in un pellegrinaggio maradoniano. La città partenopea è stata una culla per Diego Maradona e così come i tanti connazionali del Pibe de oro, in questi giorni anche sua figlia ha voluto visitare la città.

Particolare il filmato in cui si vede Jana inginocchiata sui tanti cimeli del papà a pregare per lui. Tanto lo stupore della folla che inizialmente non aveva riconosciuto Jana ma poi, notata l’evidente somiglianza con il papà. è stata subito accolta con tanto tanto affetto e cordialità. Di seguito ecco il video che sta facendo emozionare tanti tifosi del Napoli: