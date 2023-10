“Se dovesse succedere, sarà un fallimento”, la sentenza distrugge il Napoli

Dopo la pessima prestazione ottenuta contro la Fiorentina, il Napoli di Rudi Garcia deve puntare a risollevarsi.

In casa Napoli, quest’ultimo periodo non è stato per niente facile. Ma adesso, non c’è più tempo da perdere: il Napoli deve ripartire subito dal match contro il Verona, se vuole puntare in alto in questo campionato di Serie A.

Antonio Corbo sul Napoli: le sue parole

Il clima pesante che si è creato nell’ultimo periodo non è stato facile da gestire, soprattutto, a causa delle numerose incomprensioni tra Rudi Garcia e gli azzurri. Nonostante ciò, il presidente De Laurentiis crede ancora nelle qualità del tecnico francese, c’è ancora fiducia. Per tale motivo, l’esonero di Garcia non è più andato avanti.

Diversi addetti al mondo del calcio hanno rilasciato le proprie riflessioni in merito al club partenopeo. Tra questi, spicca il nome dell’editorialista di Repubblica Antonio Corbo, il quale ha parlato ai microfoni di Radio Marte. Di seguito, le sue parole:

“Serve che questo Napoli ritrovi la sua tenuta e centri almeno il quarto posto, perché bisogna assicurarsi la qualificazione in Champions League: se Garcia non arriva almeno quarto, il suo fallimento è totale. La forza di questa squadra, secondo me, per quanto non del tutto espressa, è superiore alla quantità degli errori commessi fin qui da Garcia”.

Ciò che emerge è il fatto che il Napoli deve recuperare, se vuole qualificarsi alla prossima Champions League. Dunque, non importa più la sconfitta contro la Fiorentina, nemmeno gli errori fatti nelle scorse partite. Il Napoli deve subito concentrarsi sui prossimi match, a partire da quello di sabato 21 contro il Verona.