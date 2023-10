Rinnovo Osimhen, si riapre l’asse con il Napoli? L’indizio social infiamma i tifosi – FOTO

Da tempo in casa Napoli tiene banco la questione inerente il rinnovo di Victor Osimhen. Spunta un indizio sui social che infiamma i tifosi del Napoli.

Fin dall’estate in casa Napoli si sono aperti i discorsi con vari giocatori per prolungare il loro contratto. Con Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui è stato già ufficializzato qualche mese fa il prolungamento del contratto, mentre per altri come Osimhen e Kvaratskhelia i discorsi sono ancora in atto.

Intanto sui social è comparso un indizio che ha subito fatto scatenare positivamente i tifosi del Napoli.

Un indizio social riapre la pista del rinnovo di Osimhen?

Da diverso tempo ormai il presidente Aurelio De Laurentiis insieme alla squadra mercato del Napoli è al lavoro per trovare l’accordo con Osimhen ed il suo procuratore per il rinnovo del contratto. In questa trattativa che ormai va avanti da mesi ci sono stati alti e bassi, con le parti prima vicine e poi lontane dall’accordo definitivo. Sui social è circolata una foto che ha subito fatto impazzire i tifosi del Napoli.

Difatti come riporta Il Mattino, sui social è spuntata una foto che ritrae Roberto Calenda (agente di Osimhen) insieme a Meluso e Micheli. La foto ritrae i tre all’interno del locale Pizza in grammi situato a Pozzuoli, e ciò ha subito suscitato le reazioni dei tifosi. L’incontro potrebbe rappresentare la riapertura della trattativa tra il Napoli e l’agente di Osimhen per il rinnovo dell’attaccane nigeriano. Non arrivano, però, conferme sul fatto che l’incontro si sarebbe tenuto nella serata di ieri sera: non è chiaro, dunque, se lo scatto risale alle scorse. Ma in ogni caso, la foto è divenuta virale, accendendo l’entusiasmo dei tifosi.

Se così fosse, sarebbe un segnale importante per il Napoli, soprattutto dopo l’uscita a gamba tesa di Calenda verso il club azzurro. Difatti al momento dell’uscita del famoso TikTok in cui veniva deriso Osimhen sul profilo ufficiale del Napoli, l’agente del nigeriano si scatenò in maniera furiosa contro la società. Questo incontro potrebbe sancire un segnale di distensione e di ripresa della trattativa tra le parti, che restano entrambe interessate a trovare l’accordo per il rinnovo.

Dunque arriva un segnale importante, visto che questo incontro tenutosi potrebbe rappresentare la svolta nella trattativa. Adesso il Napoli dovrà spingere sull’acceleratore e chiudere al più presto la questione, poiché tirarla alla lunga potrebbe creare solamente degli ulteriori problemi. In questa ottica sarà fondamentale trovare l’accordo nel breve periodo per evitare che altri casi come quelli recenti portino lo stesso Osimhen a cambiare idea sull’ipotetico rinnovo con il Napoli per gli anni successivi.