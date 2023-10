Problemi anche per il Verona, due titolari in dubbio per la gara con il Napoli

Il campionato di Serie A riparte questo sabato, la nona giornata inizierà alle 15:00 con il match Verona-Napoli.

Il Napoli di Rudi Garcia è pronto a ripartire dal Bentegodi, l’obiettivo è quello di portare a casa la vittoria. Un traguardo non facile, visto l’ultimo periodo. Nonostante ciò, per gli azzurri non è nemmeno impossibile conquistare i 3 punti. Dall’altra parte, il Verona potrebbe perdere due titolari molto importanti in vista del match di sabato.

Verso Verona-Napoli, Hien e Doig a rischio

Manca sempre meno al match Verona-Napoli, entrambe le squadre puntano ai 3 punti. La squadra di Rudi Garcia non dovrebbe essere a rischio a livello di titolari, mentre il Verona potrebbe subire due perdite importanti.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la squadra di Marco Baroni si è allenata questo pomeriggio in vista della gara con il Napoli. Ancora da valutare sono le condizioni del difensore svedese Hien, il quale è rimasto fuori nei match contro il Torino e il Frosinone. Dunque, bisognerà attendere la rifinitura tecnica per sapere se sarà in grado di poter scendere in campo sabato. Inoltre, si attendono notizie anche per lo scozzese Doig.