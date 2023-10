Novità da Castel Volturno, riguarda De Laurentiis: “Succederà oggi”

Il Napoli si prepara a ripartire dopo una sosta tutt’altro che semplice. Intanto, domani si terrà la conferenza di Rudi Garcia, ma potrebbe parlare anche De Laurentiis.

La sosta delle nazionali è stata infuocata in casa Napoli. Dopo la pesante sconfitta rimediata per 3-1 contro la Fiorentina, si sono scatenate le voci sul possibile esonero di Rudi Garcia.

L’allenatore francese nonostante i pessimi risultati è però stato confermato, con una fiducia cosiddetta a tempo. La curiosità permane in vista della conferenza stampa del francese in programma per domani (alle ore 13.30, ndr), ma quest’oggi potrebbe arrivare anche qualche dichiarazione di Aurelio De Laurentiis.

De Laurentiis parla alla stampa? Le ultime

Sabato il Napoli affronterà l’Hellas Verona dopo la pausa per le nazionali che ha interrotto il campionato. Gli azzurri proveranno a ripartire dopo la sconfitta nell’ultimo turno contro la Fiorentina. Questo impegno sarà già il primo scoglio per Rudi Garcia, che dovrà provare a risanare la sua posizione che al momento è decisamente in bilico.

Domani si terrà la consueta conferenza stampa della vigilia di Rudi Garcia, ma stando a quanto riporta Radio Kiss Kiss Napoli potrebbe arrivare qualche dichiarazione anche dallo stesso numero uno Aurelio De Laurentiis.