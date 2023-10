Napoli, un mental coach per la squadra: figura a sorpresa

Nuovo ruolo all’interno del Napoli: una figura a sorpresa sta agendo da mental coach a Castel Volturno, durante gli allenamenti di Garcia

Durante la sosta riservata agli impegni con le Nazionali, è stato messo in discussione il futuro di Garcia sulla panchina del Napoli. I risultati, ma sopratutto le prestazioni, poco convincenti messe in mostra dalla squadra sin dall’inizio della stagione, non hanno convinto la dirigenza. In seguito ad alcune discussioni ai piani alti del club, De Laurentiis ha preso in considerazione la possibilità di esonerare Garcia in corso d’opera. L’unico nome reso noto per sostituirlo è stato Antonio Conte, che però ha declinato la proposta. Dunque, almeno per le prossime gare, ci sarà il tecnico francese sulla panchina del Napoli.

Per mostrare vicinanza alla squadra e per rispettare la promessa fatta ad inizio anno a Garcia, a partire dalla pausa Nazionali, De Laurentiis si è stabilito a Castel Volturno. Durante i suoi giorni di permanenza al Konami Training Center sta osservando di persona gli allenamenti dell’ex tecnico della Roma, sta intrattenendo colloqui con la squadra (e lo farà anche con i rientranti dalle Nazionali) e in generale sta provando a esaminare di persona cosa ha inceppato la macchina perfetta creata da Spalletti la scorsa stagione.

Un nuovo mental coach a Castel Volturno

Da quando le cose vanno meno bene del solito, De Laurentiis non si sta limitando a svolgere le sole mansioni da presidente. Infatti, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, oramai il patron azzurro è una specie di mental coach. Motiva, esorta e consiglia la squadra, l’allenatore e lo staff al suo seguito. Il presidente ha praticamente trasferito i suoi uffici all’interno del centro di allenamento campano per mostrare la sua vicinanza alla squadra, nell’ambito della promessa fatta ai senatori (quel gruppo di giocatori che Garcia ha definito Consiglio dei saggi) e allo stesso tecnico francese, all’indomani della sconfitta del Maradona contro la Fiorentina.

Il presidente ha mantenuto la parola. Dal giorno immediatamente successivo si è fiondato a Castel Volturno e ora fa presenza fissa agli allenamenti. Sicuramente però Garcia e la squadra tutta devono ancora riconquistare la fiducia del patron. Per farlo non c’è luogo migliore del campo, quando il Napoli avrà la possibilità di rifarsi nelle prossime trasferte di Verona e Berlino, contro l’Union. Poi il Milan. Questi saranno i tre test nei quali De Laurentiis valuterà Garcia.