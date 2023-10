Italiano punge il Napoli: “Rimpianto? No, lì vinco sempre”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano punge il Napoli, ritornando sulla vittoria allo Stadio Diego Armando Maradona

La Fiorentina di Italiano si sta affermando come una delle rivelazioni di questo campionato di Serie A. I Viola occupano ora la quarta posizione, a pari punti con la Juventus, a meno due dall’Inter seconda e a tre lunghezze di distanza dal Napoli quinto. Posizione in classifica conquistata proprio grazie alla vittoria contro gli azzurri, al Maradona, nell’ultima gara prima della sosta. Gara che ha messo nei guai Garcia, ora il suo futuro sulla panchina dei partenopei è in discussione. Bel gioco e intensità, questo il mantra dell’allenatore corteggiato da tante big italiane.

Italiano al Napoli? La sua risposta spiazza tutti

Tra le squadre interessate al tecnico ex Spezia c’è anche il Napoli. In passato Italiano è stato avvicinato alla panchina azzurra e lo stesso presidente De Laurentiis varie volte ha ribadito che apprezzerebbe l’eventuale approdo dell’attuale allenatore della Fiorentina. Alla fine però non si è fatto nulla e Italiano è contento di rimanere sulla panchina della Fiorentina.

Di questa possibilità ne ha parlato lo stesso Vincenzo Italiano, che ha concesso un’intervista sull’edizione odierna de La Stampa. Il tecnico viola ha inizialmente sottolineato l’importanza dell’ultima vittoria in campionato: “Vincere a Napoli ci ha dato una convinzione importante”. Ha poi aggiunto: “Napoli un’occasione persa per me? No, lo stadio dove ho vinto 4 volte su 5″, questa la sua pungente dichiarazione al quotidiano.