De Laurentiis non molla la squadra: ha già deciso

Il presidente De Laurentiis continua ad affiancare Garcia e la squadra, anche dopo la sosta riservata agli impegni con le Nazionali

La panchina di Garcia è ancora in bilico, ma De Laurentiis non vuole far mancare il suo appoggio. In questi giorni il patron azzurro ha presenziato agli allenamenti dell’ex tecnico del Lille, al Konami Training Center di Castel Volturno. In primis lo ha fatto, come ribadito da lui stesso, per tener fede alla promessa fatta a Garcia di esser più presente, poi per valutare di persona l’operato del tecnico. Le prossime gare saranno decisive per decidere il futuro del tecnico francese.

De Laurentiis vicino alla squadra: accadrà nelle prossime gare

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, data l’importanza delle prossime gare, De Laurentiis avrebbe deciso di partire con la squadra per la prossima trasferta di Verona, per assistere alla gara del Bentegodi. Lo stesso accadrà martedì, quando prenderà parte alla trasferta europea che porterà il Napoli a Berlino, per affrontare l’Union Berlino in Champions League.

Il patron azzurro raddoppia lo sforzo fisico per far sentire la sua presenza alla squadra anche nei prossimi due delicati match. Quindi Garcia si giocherà il suo futuro sulla panchina del Napoli sotto gli attenti occhi del presidente De Laurentiis.