Dal Napoli alla Serie D: l’affare spiazza i tifosi

In queste ore è stato annunciato il suo trasferimento ufficiale in Serie D: parabola incredibile per l’ex Napoli, che quasi al tramonto della sua carriera abbandona il mondo del professionismo.

I tifosi del Napoli sono soliti seguire tutti quei calciatori che, passati per lo stadio Diego Armando Maradona, sono riusciti a entrare nel cuore della piazza. Anche a distanza di anni, sono molti i giocatori a cui i sostenitori partenopei sono legati, seguendone così gli sviluppi della loro carriera seppur lontani dalla maglia partenopea. In particolare modo, i tifosi sono legati a quei calciatori che hanno militato nei primi anni della rinascita, targati Aurelio De Laurentiis. In particolare, c’è un calciatore che, però, non è riuscito a farsi largo in prima squadra dalle giovanili, vedendosi difatti costretto a lasciare il calcio italiano per accordarsi al Manchester City, che non era quello degli emiri destinato a salire sul tetto d’Europa ben quindici anni dopo.

Il calciatore in questione è Marcello Trotta, attaccante rimasto svincolato dopo l’ultima stagione giocata con la maglia dell’Avellino. In questi giorni, l’ex partenopeo si è accordato con un nuovo club, accettando di ‘scendere’ in Serie D pur di non restare senza alcuna squadra. Una parabola che oggi lascia sorpresi tutti i tifosi.

L’ex Napoli Trotta in Serie D: l’annuncio è imminente?

Marcello Trotta, in ricerca di un nuovo club da parametro zero (dopo l’addio all’Avellino, ndr), sembra aver trovato finalmente la sua nuova squadra: si tratta della Pistoiese, club che in questa stagione milita in Serie D.

Da Pistoia sembrano avere pochi dubbi circa l’approdo dell’ex Napoli in Toscana, con il calciatore che torna in attività dopo la sua ultima esperienza in Serie C con, per l’appunto, l’Avellino. Secondo quanto fatto trapelare dalle fonti locali, il calciatore potrebbe essere addirittura in città, indizio di una firma che potrebbe essere davvero vicina. Si attende, dunque, il comunicato per rendere effettivo un affare che ha sorpreso tutti i tifosi del Napoli, che sicuramente si aspettavano di vederlo anche più attivamente in prima squadra ai tempi della sua militanza all’ombra del Vesuvio.

Sei reti all’attivo nell’ultima stagione in Serie C, Trotta lasciò il Napoli per firmare con il Manchester City. Seguì poi il passaggio al Fulham, fino ad arrivare al ritorno in Italia, con diverse esperienze tra Serie A, B e C. Un colpo notevole per la Pistoiese, che ha l’ambizione di tornare nel mondo del professionismo il prima possibile.