“Come finirà la gara con il Verona”, Fedele spiazza i tifosi del Napoli

L’attesa è finita: manca poco alla nona giornata di Serie A, ad aprire le danze sarà proprio il match Napoli-Verona.

Il Napoli di Rudi Garcia dovrà ripartire dallo Stadio Bentegodi di Verona, dove chiaramente si ci aspetta una risposta positiva da parte degli azzurri. Il calcio d’inizio è fissato alle 15:00 di sabato 21 ottobre.

Fedele sul match Napoli-Verona: “Il Napoli vincerà”

Dopo il pesante K.O. contro la Fiorentina, Rudi Garcia non può più sbagliare. Il Napoli deve ripartire subito, non c’è più tempo per altri errori o rischierà di non ritrovarsi in più tra i primi posti in classifica. Nonostante il periodo travagliato, il presidente De Laurentiis rimane comunque fiducioso al fianco del tecnico francese.

Tuttavia, non molti la pensano come Aurelio De Laurentiis. Tra questi, l’ex dirigente Enrico Fedele, intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Di seguito, le sue parole:

“Il futuro di Garcia è ancora in bilico, anche perché il presidente non lo ha esonerato solo perché non ha trovato il sostituto. Il Napoli vincerà a Verona, ne sono sicuro, e si dirà: ‘Viva il dio De Laurentiis, meno male che è intervenuto!’, con il patron pronto a prendersi i meriti. Invece si perde solo il tempo: è un rimandare continuo, con Garcia che è alla canna del gas e il presidente che non sa se lasciarla aperta o chiuderla. Garcia ha fatto delle cose inenarrabili, di una confusione unica, a partire dalle sostituzioni inspiegabili. Il Napoli è molto più forte del Verona e tra le due non ci sarà partita. Il Napoli ha tutte le possibilità di vincere, nonostante la presenza di De Laurentiis. Il problema viene dopo. Il risultato, però, è la migliore medicina”.

Per Fedele, il futuro del tecnico francese rimane in bilico. Rudi Garcia deve dimostrare di essere in grado di poter allenare ancora il club partenopeo, ma soprattutto portando a casa dei risultati positivi. Nonostante ciò, l’ex direttore sportivo crede nelle qualità tecniche del Napoli. Per tale motivo, ci sono ottime possibilità che il Napoli possa portare a casa la vittoria contro il Verona.