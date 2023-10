“Bentornati al Sud”: in arrivo il nuovo film di Bisio e Siani? C’è la conferma

Dopo ben quindici anni, gli appassionati dei due titoli cinematografici Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord potrebbero presto godersi le risate e il divertimento di un nuovo film. Arrivano conferme circa un possibile “Bentornati al Sud”.

A volte ritornano, per la gioia degli appassionati che negli anni hanno divorato pellicole iconiche e divertenti come Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord. Due i protagonisti principali, interpretato da Claudio Bisio e dal napoletano Alessandro Siani, che hanno conquistato il cuore degli spettatori, che da tempo invocano un sequel della fortunatissima storia, nonché record di incassi. Il primo titolo (“Benvenuti al Sud”, appunto, ndr) uscì nel 2010, riscuotendo un grandissimo successo tant’è che venne prodotto il sequel “Benvenuti al Nord”, altro grande successo di pubblico e di critica. Oggetto delle due pellicole, l’annosa diatriba tra Nord e Sud, tema sempre ricorrente e che torna d’attualità ogni qualvolta si registrano dei fatti di discriminazione razziale, come spesso accade anche negli stadi di Serie A.

Il nuovo film, altro seguito del filone di “Benvenuti al Sud”, si chiamerebbe in questo caso “Benvenuti al Nord, 15 anni dopo“: a sbilanciarsi su un possibile nuovo capitolo di questo straordinario successo è stato lo stesso Claudio Bisio, ospite del podcast “Passa dal BSMT”. Nella fattispecie, l’attore (ora al cinema con “L’ultima volta che siamo stati bambini”) ha aperto alla possibilità che venga messo sul mercato cinematografico un nuovo film che sarebbe difatti un successo già annunciato. Ma cosa manca per l’effettiva realizzazione? Scopriamo insieme quali sono state le parole dell’attore-regista.

Bentornati al Sud: Bisio apre al nuovo capitolo, fan già in delirio

Ci sarà un nuovo seguito dei film “Benvenuti al Sud” e “Benvenuti al Nord”? Gli appassionati di queste fortunatissime pellicole di successo non fanno altro che chiedersi altro e ora arriva l’annuncio di Claudio Bisio, uno dei protagonisti dei due film citati in precedenza, ad accendere le loro speranze.

L’attore ne ha parlato al podcast “Passa dal BSMT”, aprendo a un possibile nuovo titolo sequel. “È vero che stiamo pensando ad un Bentornati al Sud 15 anni dopo. Non c’è ancora sceneggiatura, niente. Io e Alessandro (Siani, ndr) abbiamo preso anche strade diverse, però ci è sembrato ad entrambi che possa essere un momento giusto”, ha svelato l’attore nel corso del suo intervento. A fargli da eco è lo stesso Alessandro Siani, che ai microfoni di Fanpage.it ha aggiunto: “Adesso tocca all’intelligenza degli sceneggiatori e di tutti coloro che possono dare una mano alla realizzazione di questo sogno”.