“Problema enorme per Osimhen, ADL pronto a intervenire”: la rivelazione in diretta spiazza tutti

Victor Osimhen dovrà restare fuori dal campo per circa un mese, in seguito al problema accusato nell’impegno amichevole con la sua Nigeria contro l’Arabia Saudita. Il numero 9 azzurro è sempre al centro delle discussioni in casa azzurra.

Una tegola di non poco conto per il Napoli, che per circa un mese dovrà fare a meno del suo bomber Victor Osimhen. Quest’ultimo ha riportato una lesione muscolare di medio grado e anche se l’iter del recupero è iniziato già nelle scorse ore, l’ex Lille ne dovrebbe avere per un po’. Salterà, sicuramente, i prossimi tre impegni contro Hellas Verona, Union Berlino e Milan, le gare a cui sono appese le speranza del tecnico Rudi Garcia, finito sulla graticola dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina.

Ma in queste settimane, Osimhen ha fatto parlare molto di sé. Come non ricordare il caso TikTok, che sembra rientrato anche se qualche strascico comunque parrebbe portarselo. Soprattutto in ottica rinnovo: le trattative sono ormai bloccate da settimane, malgrado l’ottimismo iniziale diffusosi in quest’estate. Diversi gli incontri tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’agente del calciatore, Roberto Calenda, che alla fine non hanno portato alla fumata bianca decisiva.

Intanto, Salvatore Biazzo, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, proprio a proposito dell’attaccante nigeriano, finito al centro dei rumors anche per questione extra-campo. Nel corso del suo intervento, Biazzo ha annunciato un provvedimento che sembra per certi versi inevitabile da parte del presidente azzurro De Laurentiis.

“De Laurentiis vuole vederci chiaro”: avete sentito?

Victor Osimhen è una figura molto influente nell’ambiente Napoli, chiaramente per quello che è il suo impatto nel campo. Un vero e proprio trascinatore che, nelle ultime settimane, sembra non trovare pace. Dal caso TikTok all’ultimo infortunio in Nazionale, passando per le vicende extra-campo che vede protagonista la vita privata dell’ex Lille.

A tal proposito ne ha parlato Salvatore Biazzo, che nel corso della sua intervista rilasciata sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli ha dichiarato: “Adesso capire come sta psicologicamente Osimhen dopo queste vicende che hanno coinvolto la sua famiglia, però ora c’è da fare i conti anche con l’infortunio”, ha dichiarato. Poi, ha aggiunto che “De Laurentiis vorrà seguire da vicino il suo gioiellino perché ci sono diversi problemi intorno”.

In relazione al futuro, invece, Biazzo non ha dubbi: “In Premier League c’è una lotta spietata tra diverse squadre con Arsenal, City e Tottenham. Il Liverpool è una squadra storica di Inghilterra e potrebbe volere un attaccante come Osimhen, ma ha enormi debiti”.