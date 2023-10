“De Laurentiis ha sbagliato tutto, Garcia da tutelare”: la stoccata fa discutere

Rudi Garcia è finito sulla graticola dopo la sconfitta, con tanto di prestazione a dir poco deprimente, contro la Fiorentina prima della seconda sosta stagionale per le Nazionali. C’è, però, chi critica il presidente Aurelio De Laurentiis ancor prima di attaccare il tecnico francese.

La posizione di Rudi Garcia è finita sul banco degli imputati in casa Napoli: la prestazione mediocre in occasione dell’ultima sfida, in casa contro la Fiorentina, è sfociata in un risultato (1-3, ndr) che ha tagliato le gambe e il morale nella piazza partenopea. In questa seconda sosta per le Nazionali, si è fatto avanti con forza il nome di Antonio Conte, ma quest’ultimo ha ammesso in più occasioni di non voler rientrare in corsa, pur gradendo piazze come Napoli o Roma.

In mancanza di valide alternative, dunque, Aurelio De Laurentiis ha deciso: Rudi Garcia resta con una fiducia a tempo. Decisive dovrebbero essere le prossime tre partite contro Hellas Verona, Union Berlino e Milan. Un trittico di vitale importanza per capire dove è indirizzata la stagione dei partenopei, che fino a ora ha conosciuto sia alti che bassi. Il tutto, con molti dubbi relativi alla panchina dell’ex Roma e Lione, che resta fortemente in discussione anche dall’opinione. Tuttavia, c’è chi tende a criticare in primis l’operato del patron azzurro, difendendo in un certo verso Garcia dalle critiche.

“De Laurentiis ha sbagliato a mettere in discussione Garcia”: sentite qui

Quale futuro per il tecnico del Napoli Rudi Garcia? La sua posizione resta in bilico, considerando soprattutto che la fiducia arrivata dal presidente Aurelio De Laurentiis in favore dell’allenatore voluto in estate è definita ‘a tempo’. Si naviga, dunque, a vista, con la speranza che il campo frattanto dia risposte confortanti.

Tuttavia, c’è chi non risparmia critiche al numero uno dei partenopei, reo secondo alcuni di non aver gestito la situazione di difficoltà non nel migliore dei modi. In particolare, Claudio Onofri, intervenuto nelle scorse ore a Radio Punto Nuovo, si è schierato contro la gestione di De Laurentiis di questo momento: “Per me lui ha sbagliato a voler già esonerare Garcia, fin da subito”, ha dichiarato Onofri nel corso del suo intervento all’emittente radiofonica. “Quando fai una scelta così importante e rischiosa, bisogna coltivarla e aspettarla. E poi nella prima parte della preparazione, il Napoli ha sempre provato a ricalcare quanto fatto da Spalletti, senza riuscirci benissimo”. Parole che, inutile forse nemmeno a dirlo, dividono l’opinione all’interno della piazza partenopea.