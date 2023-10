Verona-Napoli, invasione al ‘Bentegodi’: quanti tifosi ci saranno

Dopo la sosta il Napoli incontrerà il Verona di Baroni, i tifosi azzurri parteciperanno in massa alla trasferta: i presenti allo stadio

La panchina di Garcia è in bilico. Durante la sosta la posizione dell’allenatore francese è stata messa in discussione, ma alla fine – causa rifiuto di Antonio Conte – il patron Aurelio De Laurentiis ha riconfermato la fiducia a Garcia. Dunque, ci sarà lui a dirigere la squadra nella prossima gara contro il Verona.

Gli azzurri sfideranno un Verona che, dopo due vittorie iniziali, non trova i tre punti da sei partite in campionato. La squadra di Baroni deve conquistare punti per uscire dalle zone calde della classifica.

Trasferta a Verona: quanti tifosi del Napoli ci saranno al Bentegodi

Nonostante la grande distanza da Napoli e i risultati poco soddisfacenti della squadra, i tifosi azzurri anche stavolta non faranno mancare il loro appoggio alla squadra.

Infatti, a prender posto sulle gradinate del settore ospiti del Bentegodi di Verona vi saranno oltre 3000 tifosi. Il portale Hellaslive.it parla di 3250 biglietti venduti. Sia il settore superiore che quello inferiore, di quelli riservati ai tifosi del Napoli, sono sold out.