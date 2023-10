Giuntoli lo scippa al Napoli: affare pronto per gennaio

Cristiano Giuntoli è al lavoro per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri: pronto lo scippo al Napoli già a gennaio.

Siamo entrati nella settimana che porta al delicato match contro l’Hellas Verona. Dopo due settimane di sosta il Napoli e Rudi Garcìa hanno bisogno di risposte convincenti dalla sfida di sabato alle ore 15 allo Stadio Bentegodi. Gli azzurri hanno la necessità di rilanciarsi il più in fretta possibile. Gli azzurri non possono più offrire prestazioni negative come quella messa in campo allo Stadio Maradona contro la Fiorentina prima della sosta. Garcìa, inoltre, ha una fiducia a tempo e in caso di risultati negativi anche nei prossimi impegni del Napoli, l’esonero potrebbe davvero diventare realtà.

In questa prima parte di stagione le difficoltà del Napoli sono arrivate nelle giornate in cui Lobotka non era al centro della produzione di gioco azzurro. Rudi Garcìa ha studiato bene il Napoli dello scorso anno e ha visto come gli azzurri andassero maggiormente in difficoltà quando Lobotka veniva pressato a uomo. Per questo motivo ha provato a dare una nuova idea tattica al Napoli in modo che il centrocampista slovacco non fosse al centro del gioco e il Napoli guadagnasse in imprevedibilità non offrendo punti di riferimento agli avversari. Quello che ne è uscito da questo nuovo disegno tattico, però, è un Napoli senza identità e gioco. Lobotka sembra relegato ad un ruolo da ruba palloni con le redini del gioco in mano a Anguissa e Zielinski.

Per sopperire alla mancanza di un giocatore in gradi di poter creare gioco, il Napoli ha provato a muoversi sul mercato per rinforzare il centrocampo. L’affare è poi sfumato, ma il giocatore resta un obiettivo concreto per il Napoli.

Scatto Giuntoli: lo soffia al Napoli

Gli azzurri sono sempre più sulle tracce di Lazar Samardzic dopo che in estate l’affare con l’Inter è saltato.

Il Napoli, però, non è l’unica squadra interessata al centrocampista dell’Udinese. Così come accaduto quest’estate sono diverse le squadre pronte a fare follie per portarsi a casa un giocatore dal talento cristallino come Lazar Smardzic.

Tra queste c’è anche la Juventus. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, i bianconeri avrebbero già avviato i primi contatti con l’Udinese per portare Samardzic a Torino. Per la Juventus si è mosso in Cristiano Giuntoli, che già ai tempi di Napoli era molto interessato al centrocampista bianconero.