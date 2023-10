Caprile, l’agente fa chiarezza: qual è l’idea per il futuro

Elia Caprile è stato uno dei colpi in prospettiva messi a segno dal Napoli, il portiere ex Bari è stato girato in prestito all’Empoli.

Elia Caprile è stata una delle note più liete in casa Bari la scorsa stagione, l’estremo difensore, da poco premiato come miglior portiere della Serie B 2022/2023, ha scelto Napoli per proseguire il proprio percorso di crescita, complice un piano ben preciso presentatogli dalla società partenopea.

Il classe 2001, al momento del suo acquisto, avvenuto per circa 7 milioni, è stato girato in prestito all’Empoli, alla ricerca di un sostituto di Vicario, accasatosi al Tottenham e assoluta colonna portante delle ultime due salvezze toscane.

L’impatto di Caprile con la massima serie italiana è stato difficoltoso, prima l’incertezza all’esordio, costata il goal dello 0-1, rivelatosi poi decisivo nella sfida con l’Hellas Verona, poi l’infortunio, poi l’infortunio occorso alla caviglia nel corso di una seduta d’allenamento che ha obbligato l’ex Bari a due mesi out dai campi da gioco.

Caprile e il Napoli, l’agente si espone

L’agente di Caprile, Graziano Battistini, si è espresso sulle frequenze di Radio CrC in merito al futuro del proprio assistito, toccando dapprima la tematica riguardante il cambio generazionale del tris di portieri prescelti dalla Nazionale italiana:

“I portiere della nazionale su per giù sono sempre gli stessi, buoni portieri lo specifico, ma mi piange il cuore nel non vedere Cragno che non ha avuto la disponibilità di mettersi in mostra”.

Battistini, ha poi proseguito commentando la vicenda Rudi Garcia e nello specifico il percorso del Napoli:

“Se Garcia è stato confermato vuol dire una cosa: ha in mano ancora il timone della squadra. La decisione di tenerlo è stata importante, non so se sia stato contattato Conte. Credo che dire che il Napoli è lo stesso dello scorso anno sia relativo, manca Kim, un perno importante per la difesa e soprattutto l’allenatore, Spalletti aveva creato un feeling pazzesco con squadra e ambiente, sono le convinzioni ad essere mancate. In ogni caso, Garcia ha tutto il tempo per rimediare a questo inizio stagione “balbettante””.

Infine, il procuratore ha appunto chiosato aggiornando la situazione relativa a Caprile, ormai prossimo al rientro in campo: