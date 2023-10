Addio al Napoli dopo le polemiche: resta in Serie A

Possibile addio al Napoli in vista del mercato di riparazione di gennaio: questo è lo scenario che può delinearsi da qui in avanti per la squadra partenopea, chiamata a uno sforzo importante per trattenere il proprio calciatore.

Rudi Garcia resta alla guida del Napoli: dopo le voci della scorsa settimana, il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis ha optato per una fiducia a tempo. Decisive le prossime tre partite contro Hellas Verona, Union Berlino e Milan per il destino del tecnico francese, che è appeso a quelli che saranno i risultati delle prossime sfide. Ad alimentare quello che può definirsi come periodo negativo è la notizia che è arrivata dall’infermeria di Castel Volturno, con Victor Osimhen che dovrà saltare le prossime partite. La lesione muscolare di medio grado riscontrata negli esami strumentali effettuati in queste ore sono un campanello d’allarme per la squadra partenopea, che ora ha pochi margini di errore al rientro dalla seconda sosta per le Nazionali.

Il tutto, con un occhio rivolto al futuro: per quanto concerne il calciomercato, la sessione di riparazione invernale è storicamente poco attiva per i partenopei, che potrebbero però salutare uno dei propri calciatori. In ogni caso, resta da chiarire la situazione contrattuale del calciatore in questione, finita sotto i riflettori in seguito allo sfogo delle scorse settimane del suo procuratore. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Calciomercato Napoli, Zanoli in bilico: le ultime sul rinnovo

Quale futuro per Alessandro Zanoli? La situazione è tutta in divenire e da scoprire, considerando che le trattative per il rinnovo contrattuale sono praticamente ferme. Per questo motivo, unito a un impiego praticamente nulla da parte del tecnico Rudi Garcia, l’esterno potrebbe lasciare il Napoli a gennaio, bissando quanto successo nella scorsa stagione con l’approdo alla Sampdoria (con il contestuale arrivo in azzurro di Bartosz Bereszynski, ndr).

Tra le squadre interessate ad approfittare di un possibile divorzio tra le parti in questione, ci sarebbe anche il Genoa. Un ritorno in Liguria per Zanoli sarebbe visto di buon occhio anche dallo stesso calciatore, che ha avuto di mettersi in mostra nella sua precedente esperienza nella Genova blucerchiata, nonostante la stagione sia poi culminata con la retrocessione in Serie B.

Nelle scorse settimane, il procuratore del calciatore (Alessandro Moggi, ndr) si era lasciato andare a una sorta di sfogo, sia per quanto riguardo la sua situazione contrattuale che per le ragioni squisitamente tecniche. Vedremo, dunque, se tra le parti si riattiveranno i contatti per la trattativa sul prolungamento: in caso negativo, non è da escludere un addio anche a gennaio.