Rivelazione in Serie A, c’è la notizia sul Napoli e Gudmundsson

L’attaccante islandese del Genoa è tra le rivelazioni in questa prima parte di campionato di Serie A, c’è l’importante notizia che riguarda anche il Napoli.

La prima parte di questo campionato di Serie A ha messo in mostra un protagonista a sorpresa, Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese classe ’97 sta letteralmente trascinando il Genoa. Già lo scorso anno – arrivato a gennaio dall’AZ Alkmaar per 1,2 milioni di euro – aveva inciso sulla promozione del Grifone dalla Serie B, mettendo a referto ben 11 reti. L’avvio in Serie A è stato addirittura più perentorio, con 3 gol in 8 partite giocate.

Anche il Napoli si era interessato a Gudmundsson in estate

Non solo, Gudmundsson sta mettendo in mostra una caratteristica molto ricercata nel calcio moderno, il dribbling. Secondo i dati raccolti, in Serie A l’islandese è il secondo calciatore in classifica per dribbling riusciti, dopo Rafael Leao. Insomma, un giocatore che sta attirando non pochi estimatori, sia per la capacità di saltare l’uomo, che l’adattabilità su entrambe le fasce d’attacco o anche da seconda punta, ma anche per l’abilità a trovare con una certa facilità la vita della rete.

Le prestazioni di livello stanno attirando non pochi estimatori, come rivelato dall’amministratore delegato del Genoa, Andres Blasquez:

L’estate scorsa abbiamo rifiutato le offerte da un club spagnolo, da uno inglese e da uno italiano. Le abbiamo rifiutate perché vogliamo fare un campionato importante.

Ebbene, in estate tra i club ad essersi interessati a Gudmundsson c’era anche il Napoli, alla ricerca di un esterno offensivo che potesse sostituire Lozano. L’islandese è tra i calciatori seguiti con estremo interesse dal capo scout del club azzurro, Maurizio Micheli. Alla fine, però, il Napoli ha preferito poi investire su un calciatore con maggiore esperienza europea come Jesper Lindstrom, prelevato dall’Eintracht Francoforte per circa 25 milioni di euro.

Offerta da parte del Sassuolo

Stando a quanto riferito da calciomercato.com, il Napoli aveva mostrato interesse per il calciatore, ma il club italiano ad aver mosso passi concreti per l’acquisto di Gudmundsson era stato il Sassuolo. L’affare poi non si è concluso e l’attaccante è rimasto alla corte di Gilardino al Genoa, ma ciò non esclude che in estate Gudmundsson possa essere avvicinato da club importanti, con anche il Napoli che sicuramente è alla finestra.

Ad oggi, intanto, la sua valutazione è vertiginosamente salita, andando a superare certamente quota 10 milioni di euro. Sicuramente un prezzo importante, ma se Gudmundsson dovesse continuare a dimostrare le qualità viste in queste prime 8 giornate di Serie A, non sarà difficile immaginare che qualche club proverà seriamente l’affondo.