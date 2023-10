Corona shock: “Coinvolti altri 10 calciatori, ma anche presidenti e agenti”

Continua a fare scalpore l’inchiesta relativa alle scommesse clandestine lanciata da Fabrizio Corona negli ultimi giorni.

Continua a tremare la Serie A, dopo Fagioli, nel giro delle ultime ventiquattro ore, sono stati altri 3 i nomi dei calciatori del massimo campionato italiano coinvolti nel giro delle scommesse.

Prima i due nazionali Tonali e Zaniolo, poi l’italo-polacco Zalewski, ma a quanto pare, l’indagine potrebbe assumere contorni ancor piu grandi, o meglio profondi.

Corona fa tremare la Serie A, coinvolti presidenti?

Fabrizio Corona, volto noto delle cronache italiane, ha lanciato vari scoop nella giornata di ieri e quest’oggi, attraverso il Corriere della Sera, ha rincarato la dose:

“Cinque, sei per ora, non posso per il momento fare altri nomi altrimenti verrei indagato. Posso confermarvi che sono implicati in questo giro almeno dieci calciatori, a cui si aggiungono procuratori e bische clandestine”.

Corona ha poi proseguito, svelando quale sia la sua fonte, una figura ovviamente non resa nota, ma definitva come vicina ad un ex calciatore dell’Inter:

“Il mio informatore è lo zio di un ex calciatore dell’Inter, mi ha detto che suo nipote si è trasferito a Roma e poi ha aperto una bisca. Questa persona è anche un amico intimo di Balotelli, Mario rappresenta un amico anche per me, l’ho invitato a casa mia e gli ho mostrato le prove, è rimasto scioccato”.

Infine, sulle indagini della Procura ha chiosato: