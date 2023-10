Clamoroso in Nigeria: Osimhen accusato di aver fatto arrestare la sorella! (VIDEO)

Ha del clamoroso la notizia che arriva dalla Nigeria: Victor Osimhen avrebbe fatto arrestare sua sorella e il suo marito.

Non c’è più pace per Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli non sta di certo attraversando un momento facile. E non parliamo solo di calcio. Partendo dal caso TikTok con tanto di comunicato del suo agente Roberto Calenda, passando per la rimozione delle foto con il Napoli sul suo profilo Instagram, fino ad arrivare all’infortunio accusato in Nazionale nell’amichevole tra la sua Nigeria e l’Arabia Saudita di Roberto Mancini.

Ma la notizia che arriva nella giornata ha del clamoroso e rischia di avere un clamore ben più ampio: secondo quanto riporta NPFL Updates, Osimhen avrebbe fatto arrestare sua sorella e suo marito Osita Okolo in Nigeria.

La ricostruzione del caso Osimhen

Il video pubblicato su Twitter da Osita Okolo (datato 10 ottobre) ha fatto il giro del web. Le immagini mostrano gli agenti di sicurezza del Dipartimento dei Servizi di Stato che trascinano via la sorella di Osimhen per portarla in macchina. L’accusa di Okolo è pesantissima: “Il DSS è diventato un ladro. Osimhen ha mandato i DSS per rapire con forza sua sorella (mia moglie) per una questione che è ancora in tribunale tra me e lui”.

Ma qual è la questione di cui parla il cognato del bomber del Napoli? Osita Okolo era uno dei membri dell’entourage nella trattativa che portò Osimhen dal Lille al Napoli nell’estate del 2020. Okolo, però, secondo la sua accusa, non ha mai ricevuto i soldi pattuiti al momento del trasferimento dell’attaccante nigeriano al Napoli.

Si tratta di oltre 400 mila euro che per il marito della moglie di Osimhen non gli sono mai stati restituiti, nonostante ci fosse un accordo e la cifra fosse stata pattuita. Ecco perché Osita Okolo poi decise di denunciare il calciatore. Ma ora la questione si fa più seria del previsto e Osimhen rischia di essere coinvolto in un ennesimo caso. Questa volta, però, la questione è ben più delicata e si rischiano conseguenze legali ben più pericolose.