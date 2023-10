Problemi per Osimhen in Arabia-Nigeria: esce al 58′ per infortunio

Piccolo problema fisico per Victor Osimhen: il nigeriano è uscito anzitempo nel corso dell’amichevole tra Arabia Saudita e la Nigeria.

Napoli in allerta per le condizioni di Victor Osimhen: l’attaccante è impegnato con la sua Nigeria, in campo in questo momento (in amichevole, ndr) per l’amichevole contro l’Arabia Saudita. Il bomber del Napoli ha accusato un problema fisico nel secondo tempo. “Osimhen sta ricevendo le cure dei sanitari”, recita un comunicato dell’account X ufficiale della Nazionale Nigeriana.

54’ Osimhen is getting medical attention. KSA 0-0 NGA #SoarSuperEagles #LetsDoItAgain — 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) October 13, 2023

Infortunio Osimhen: le condizioni

Quali sono le condizioni di Victor Osimhen dopo il problema accusato nel corso della sfida amichevole tra Arabia Saudita e Nigeria? Al momento, non ci sono comunicati ufficiali in merito al bomber del Napoli, sostituito al 59′ dopo aver ricevuto in campo le cure dei sanitari, così come spiegato dalla stessa Nigeria nel live tweet del match.

Il calciatore si è, nella fattispecie, accasciato al suo dopo uno scatto, vedendosi costretto ad alzare bandiera bianca. La sensazione è che sembra si tratti di un problema non grave per l’azzurro, che è uscito sulle proprie gambe e che ha valutato insieme allo staff in panchina il da farsi. La sostituzione, dunque, sembra essere avvenuta meramente a scopo precauzionale.

La situazione è da monitorare nelle prossime ore, in attesa di ulteriori chiarimenti dalla Federazione Nigeriana. Il Napoli, nel frattempo, vuole ovviamente saperne di più, ma da ciò che si è potuto notare dalle immagini dal campo è che non si tratti nulla di gravissimo per il bomber azzurro. Intanto, i tifosi partenopei vivono una sorta di deja-vu: non è la prima volta, infatti, che il nigeriano si ferma in Nazionale: come non ricordare il gravissimo problema alla spalla, che lo costrinse nel suo primo anno in azzurro all’operazione e a saltare, di conseguenza, diversi mesi di match.

Il tutto, però, lascia pensare che questa volta non si tratti nulla di particolarmente preoccupante, ma è lecito aspettarsi dei comunicati a breve da parte della Federazione Nigeriana, chiamata a fare luce sul problema (seppur minimo) accusato dall’attaccante del club Campione d’Italia.

In queste ore, il calciatore è in contatto con lo staff medico del club azzurro. Viene, inoltre, la natura del problema: dovrebbero trattarsi soltanto di crampi, con il cambio che sarebbe stato effettuato solo a scopo precauzionale. Il nigeriano sarà comunque valutato con attenzione nelle prossime ore, per aver una diagnosi ancor più precisa.