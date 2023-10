La star allo scoperto sorprende tutti: “Ho sempre tifato il Napoli”

È una delle artiste del momento: da pochi giorni è uscito il suo nuovo singolo, con un ritornello in napoletano e con alcuni riferimenti proprio alla città di Napoli. Adesso, però, l’annuncio che toglie ogni dubbio: “Tifo Napoli da sempre”.

Apprezzata dai suoi fan e capace di farsi amare da un pubblico che man mano la sta premiando con affetto, Angelina Mango è senza dubbio una delle artiste emergenti più importanti del panorama musicale italiano. “Che to dico a fa'” è il nome dell’ultimo singolo pubblicato dalla cantante lucana, che ha primeggiato nella categoria canto nell’edizione passata dello show Amici di Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Un successo annunciato per la figlia d’arte (suo padre è il compianto Pino Mango, scomparso prematuramente nel 2014, mentre sua madre è Laura Valente, ex componente del gruppo Maria Bazar, ndr), che spesso ha avuto parole al miele per la città di Napoli. Ha infatti totalizzato ben 197 mila streaming su Spotify nelle prime 24 ore dall’uscita del brano, e quest’ultimo è diventato il miglior debutto femminile del 2023, andando a superare la sua collega Annalisa.

Ma i continui omaggi alla città partenopea hanno acceso un interrogativo: ma Angelina Mango tifa anche Napoli? A svelare l’arcano è la stessa cantante in un’intervista rilasciata nei giorni scorsi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, per promuovere per l’appunto il suo nuovo singolo.

Angelina Mango allo scoperto: “Ho sempre tifato il Napoli”

Angelina Mango è un’artista la cui popolarità sta crescendo in maniera importante e il suo ultimo singolo “Che to dico a fa'”, omaggio anche alla città di Napoli, è la dimostrazione che presto sentiremo parlare di lei sempre più spesso.

L’artista lucana ha rilasciato di recente un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nella trasmissione pomeridiana Radio Goal, durante la quale fa una confessione importante e che fa scatenare i suoi fan della città napoletana. “Ho sempre tifato Napoli, sono cresciuta ad un’ora e mezzo da qua, anche in realtà faccio fatica a seguire il calcio”, ha spiegato nel corso del suo intervento all’emittente radiofonica. Poi, sul nuovo singolo, ha confidato: “Sono venuta a Napoli a ferragosto, avevo tre ore tra un aereo ed un treno e sono stata a Spaccanapoli per respirare l’aria napoletana”. Da qui nasce l’ispirazione di un brano che è già nelle mente di tutti gli appassionati e che è destinata quanto prima a scalare le classifiche.