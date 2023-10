De Laurentiis al fianco di Garcia: cos’è successo oggi

In casa Napoli, continuano ad emergere sempre più novità in relazione a quanto è successo nei giorni scorsi.

Negli ultimi giorni, la vicenda sul futuro in bilico di Rudi Garcia ha generato ancora più confusione nell’ambiente partenopeo. Inizialmente, l’esonero del tecnico francese sembrava ormai vicino. Ma non è andata proprio così: Garcia continuerà ad allenare gli azzurri, questa volta però dovrà stare attento a non deludere il presidente De Laurentiis.

Il numero uno azzurro, alla luce dei risultati non esaltanti, oltre che a una gestione dello spogliatoio non tra le più convincenti, ha cercato di accaparrarsi un tecnico importante come Antonio Conte. Quest’ultimo, però, ha deciso di declinare le avances del club campione d’Italia, rinviando il suo ritorno in panchina.

De Laurentiis, dunque, si assume ora tutte le sue responsabilità e vuole fa sentire il proprio appoggio alla squadra e, frattanto, anche al suo tecnico, nonostante l’ex Roma e Lione sia stato difatti messo in discussione.

De Laurentiis a Castel Volturno, nel pomeriggio pranzo con Garcia

Il presidente Aurelio De Laurentiis per stare più vicino alla squadra in questo periodo poco sereno del Napoli ha deciso di assistere durante gli allenamenti di mercoledì. Secondo quanto riportato da Radio Marte, anche oggi il presidente si è recato al Konami Training Center di Castel Volturno per assistere all’allenamento a bordocampo. Ma non era l’unico presente, in quanto insieme a De Laurentiis c’erano anche il direttore sportivo Mauro Meluso, il capo dell’area scouting Maurizio Micheli e per concludere anche il club manager Antonio Sinicropi. Successivamente, il presidente De Laurentiis ha poi pranzato con il tecnico francese in un ambiente decisamente molto più sereno rispetto ai giorni precedenti.

Per gli azzurri, la ripresa degli allenamenti è fissata per il pomeriggio di lunedì. Molto probabilmente però il presidente sarà assente per via dell’Assemblea di Lega a Milano, ma non è da escludere un suo ritorno. L’obiettivo del patron azzurro è quello di dare un segnale importante in vista dei prossimi tre impegni contro Hellas Verona, Union Berlino e Milan, cruciali per la stagione ma evidentemente anche per il destino di Rudi Garcia. Sarà questa la mossa giusta per spiccare definitivamente il volo? La speranza è che la squadra partenopea possa riscattarsi da una sconfitta contro la Fiorentina che ha fatto male ai tifosi e all’intero ambiente, considerando i rumors che ne sono derivati in un secondo momento.