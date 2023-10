Come sta Osimhen? Il CT della Nigeria fa chiarezza, c’è una novità ufficiale

Come sta Victor Osimhen dopo il problema accusato nel corso della sfida amichevole tra l’Arabia Saudita di Roberto Macini e la Nigeria? A parlare è il CT della Nigeria.

Victor Osimhen nel corso dell’ultima sfida amichevole contro l’Arabia Saudita con la sua Nigeria è stato costretto al cambio anticipato per un piccolo problema fisico. La notizia ha fatto immediatamente sobbalzare i tifosi, ma le immagini che arrivano dalla Nigeria lasciano intuire un cauto ottimismo circa le sue condizioni.

In ogni caso, il commissario tecnico della Nigeria, Jose Pesseiro, ha parlato ai microfoni di Oma Sports TV delle condizione del bomber del Napoli, annunciando quello che sarà ogni probabilmente il forfait in vista della prossima sfida contro il Mozambico.

Osimhen, il CT della Nigeria: “Probabilmente out contro il Mozambico”

Dalla Nigeria arrivano ulteriori novità circa le condizioni di Victor Osimhen, uscito anzitempo per un problema fisico in occasione del match amichevole contro l’Arabia Saudita.

“Siamo in contatto con il Napoli, il calciatore andrà a verificare le sue condizioni”, ha detto il CT Jose Pesseiro a riguardo. “Far giocare Osimhen dopo soli tre giorni in queste condizioni può essere pericoloso: probabilmente non giocherà”. Il tecnico ha poi chiarito che nelle prossime ore si saprà di più, per poi prendere una decisione definitiva. “I club che pagano gli stipendi vanno tutelati”, ha poi aggiunto.