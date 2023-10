Accostato al Napoli per il dopo Garcia, sta per firmare con la sua nuova squadra

Negli ultimi giorni di fermento in casa Napoli, tanti sono stati i nomi fatti in caso di esonero dell’allenatore Garcia, uno di questi è vicino ad allenare una squadra turca.

Il Napoli, campione d’Italia, non sta vivendo un momento felicissimo in campionato. I 14 punti fatti in otto partite sono troppo pochi per una squadra che deve difendere il titolo conquistato la stagione scorsa. Sotto accusa, c’è il neo tecnico Rudi Garcia, che non ha convinto dirigenza e tifosi dopo questo inizio altalenante con molte prestazioni opache e lontane anni luce dal gioco spumeggiante mostrato lo scorso anno dal Napoli di Luciano Spalletti.

Dopo l’ultima sconfitta rimediata in campionato contro la Fiorentina, allo stadio Maradona, il presidente Aurelio De Laurentiis ha sondato il terreno per un sostituto al tecnico francese. Tra i nomi papabili per il ruolo di allenatore del Napoli, insieme ad Antonio Conte che ha rifiutato per esigenze personali, è stato fatto anche quello di Igor Tudor. L’allenatore ex Verona però, sembrerebbe vicino ad un’altra squadra.

Tudor vicino ad allenare il Besiktas

L’allenatore ex Hellas Verona, Udinese e Marsiglia tra le altre, sembrerebbe vicino all’approdo in Turchia. È di pochi minuti fa la notizia – che arriva dalla Turchia – e che vede il tecnico croato vicino al passaggio al Besiktas. Nonostante le insistenti voci lo diano per possibile sostituto di Rudi Garcia come allenatore del Napoli, sembrerebbe che sia quasi fatta e che l’accordo sia ad un passo tra lui e il club turco.

Arenata quasi sicuramente quindi anche la pista Tudor per il club partenopeo, che ora vede stringere sempre di più la cerchia dei tecnici ancora liberi da squadre. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, deve ora scegliere quanto prima quale strada intraprendere, se continuare con Garcia, nonostante le pungenti dichiarazioni fatte, o cambiare guida tecnica e cercare un allenatore libero in questo momento.

Tra i tecnici ora liberi, dopo il quasi passaggio di Tudor al Besiktas, i papabili sono Marcelo Gallardo, Lopetegui, Fabio Cannavaro e ci sarebbe il sogno Zinedine Zidane, già tre volte campione d’Europa con il Real Madrid per tre volte consecutive.

La scelta finale, ovviamente, spetta al presidente, che dovrà valutare quale futuro vuole per la sua squadra, è innegabile che continuare così non fa bene a nessuno, ci vuole senza dubbio un cambio di rotta che sia con o senza l’attuale allenatore Garcia. Ritrovare il gioco veloce e cinico dello scorso anno, rimettendo in carreggiata la stagione.