Dopo quanto accaduto nel pomeriggio in merito al calcio scommesse, Zaniolo e Tonali hanno lasciato il ritiro della nazionale, il Ct Luciano Spalletti dovrebbe convocare il giocatore del Napoli.

RETTIFICA – Si specifica che la notizia della convocazione di Matteo Politano non è stata comunicata dall’ufficio stampa della FIGC e della nazionale italiana, bensì dal giornalista Nicolò Schira su X (Twitter).

Nel pomeriggio è trapelata la notizia che, dopo Fagioli, il centrocampista della Juventus che ha ammesso di aver scommesso su delle partite di calcio, si aggiungono anche Zaniolo e Tonali. I due nazionali, sono stati raggiunti al centro di Coverciano, dove si allena la nazionale italiana, dalle forze dell’ordine, dopo un colloquio alla presenza anche del capo delegazione Buffon, hanno entrambi lasciato il ritiro della nazionale. Il Ct dell’Italia, Luciano Spalletti, quindi, dopo la partenza dei due giocatori di Newcastle e Aston Villa, convocherà l’esterno del Napoli, Matteo Politano, come riportato su X (Twitter, ndr) dal giornalista Nicolò Schira.

Politano in nazionale, sostituisce Zaniolo

L’esterno d’attacco del Napoli, Matteo Politano, da inizio stagione sempre tra i migliori della squadra partenopea.

Dopo la convocazione per le patite con Macedonia ed Ucraina, ecco la seconda opportunità per l’attaccante napoletano.

Politano raggiungerà i compagni a Coverciano prima della partenza per il match contro Malta che si giocherà a Bari allo stadio San Nicola venerdì 14 ottobre.

Oltre il match con Malta, Politano avrà la possibilità di sfidare anche l’Inghilterra, in quella che sarà la partita chiave del girone per la qualificazione ad Euro 2024. Oltre il napoletano Politano, sarà convocato anche Samuele Ricci del Torino per sostituire Sandro Tonali.