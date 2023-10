Riconfermato Garcia, mossa a sorpresa di ADL: la reazione della squadra

Dopo le avances a Conte, il rifiuto del tecnico pugliese e la riconferma di Garcia, De Laurentiis ha deciso di prendere in mano la situazione

Sosta delle Nazionali bollente per il Napoli, alle prese con la complicata situazione legata alla panchina. Garcia è in bilico, come testimoniano le parole del presidente De Laurentiis, l’unico profilo individuato per sostituirlo è stato quello di Antonio Conte, che però ha declinato la proposta del patron azzurro, dunque è stato riconfermato Rudi Garcia.

De Laurentiis ha quindi deciso di assumere il controllo della situazione. Il presidente del club partenopeo sarà più presente al Konami Training Center e osserverà in prima persona gli allenamenti dell’allenatore francese. Inoltre, l’edizione odierna del Corriere della Sera ha svelato che il patron azzurro ha telefonato ai leader dello spogliatoio, che hanno espresso la loro opinione sulla riconferma di Garcia.

Riconfermato Garcia: la reazione dei leader della squadra

Stando a quanto riportato dal quotidiano, la squadra ha dimostrato di essere molto unita e ha intenzione di uscire fuori da questa situazione tutti insieme. Ed è per questo motivo che De Laurentiis ha chiesto sostegno ai leader della squadra, assicurando loro una maggiore presenza agli allenamenti.

Tuttavia, nonostante l’appoggio della squadra, Garcia rimane sotto esame. Le prossime gare di campionato e Champions League saranno decisive per il suo futuro da allenatore del Napoli.