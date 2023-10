Osimhen, dal ritiro della Nigeria, torna a parlare dopo la vicenda legata al TikTok pubblicato dal Napoli: il bomber non le manda a dire



La questione Osimhen continua a tener banco in casa Napoli. Il nigeriano, dopo le vicende legate al TikTok pubblicato dal club partenopeo e le polemiche scaturite dal comunicato dell’agente Robero Calenda, è tornato a parlare dal ritiro della sua Nazionale, impegnata nei prossimi giorni nelle amichevoli contro Arabia Saudita e Mozambico. L’attaccante azzurro ha concesso un’intervista ai microfoni del canale YouTube Kortyeo. Di seguito le questioni fondamentali toccate nell’intervista dall’attaccante ex Lille e Wolfsburg.

“Quando sono arrivato al Napoli c’erano persone che dicevano che non avrei segnato neanche quattro gol perché la Serie A è molto fisica. Chi diceva certe cose adesso si sta nascondendo”, comincia così la sua intervista, con una provocazioni ai danni di chi non credeva potesse fare così bene con la maglia azzurra.

Messaggio da brividi di Osimhen: lo ha detto su Maradona

Il bomber azzurro ha ricordato anche il suo passato difficile: “Da piccolo potevo solo immaginare di diventare un calciatore, la situazione per la mia famiglia era dura, andavo a vendere i giornali o le bottiglie di acqua”. Poi ha ribadito l’amore per il suo paese d’origine e la sua magica (quanto caotica) capitale, Lagos: “Mi piace stare in mezzo alla gente, adoro Lagos, lo stress, le vibrazioni, l’amore”.

Tante le emozioni vissute in maglia azzurra, dai primi gol fino allo scudetto dello scorso anno e al premio di capocannoniere e miglior attaccante della Serie A. L’attaccante ex Lille sarà ricordato a vita per aver contribuito a riportare lo scudetto alle pendici del Vesuvio, 33 anni dopo Maradona, che lo stesso Osimhen definisce: “Il più grande di tutti i tempi”, ha poi aggiunto: “Nessuno potrà mai eguagliarlo a Napoli”.

Infine, ha ricordato un episodio chiave della sua esperienza a Napoli: lo scontro con Skriniar, a San Siro contro l’Inter. Dopo quello scontro, che lo ha tenuto fuori dal rettangolo di gioco per un po’ di tempo, Osimhen è rinato e ha deciso di non fare mai più a meno della sua maschera, oramai divenuta simbolo. Osimhen ha ricordato di aver rischiato addirittura la vita in quello scontro:

“Il pallone stava arrivando e volevo prenderlo, il difensore ha colpito con la testa la mia faccia e mi sono dovuto operare. Ringrazio Dio che sono ancora vivo“.

“Come mia figlia mi ha cambiato la vita”, la confessione del bomber nigeriano

La sua vita è decisamente cambiata, come prevedibile, con l’arrivo di sua figlia Hailey True. “Sono successe molte cose nella mia vita amorosa, ora ho una figlia, e quindi penso che debba ricevere tutto l’amore“, questo il messaggio d’amore per sua figlia. L’attaccante si è poi soffermato anche sulle relazioni amorose: “Sono disciplinato perché non voglio semplicemente avere figli ovunque, so che devo stare attento. Alcune vogliono affollarsi intorno a te a causa di ciò che puoi offrire loro a livello finanziario, devi essere saggio perché persone potrebbero approfittarsi di te. Non mi piace nemmeno quando le ragazze vengono a corteggiarmi. Mi piace quando sono io ad avvicinarmi ad una ragazza. Mi piacciono questo tipo di cose e non il contrario”, ha aggiunto.

“Se stai con una persona ricca, non sai che devi lavorare sodo? Devi guadagnare qualcosa personalmente. Per me se non offri nulla alla mia vita mi puoi escludere perché sono un gran lavoratore, non ho bisogno di sanguisughe intorno a me. Da queste parti sono tutti dei truffatori e truffatrici. Non sono questo tipo di persone, che porta le ragazze al club ogni volta. No. Preferisco portare i miei amici in discoteca piuttosto che le ragazze”, questa è la filosofia di vita di Osimhen.