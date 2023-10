Non solo Garcia e Meluso: possibile un altro addio inaspettato

Nelle ultime ore, sono avanzati dubbi circa la posizione del tecnico del Napoli Rudi Garcia e del direttore sportivo Mauro Meluso, che in estate hanno preso il posto di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli. Inoltre, non è escluso un altro addio eccellente.

Rudi Garcia è più che in bilico: la posizione del tecnico del Napoli è finita sulla graticola dopo la sconfitta contro la Fiorentina e una gestione ritenuta non perfetta del gruppo squadra, da parte di Aurelio De Laurentiis. Nei giorni scorsi, il patron aveva rivelato che con l’allenatore francese c’è un “momento no”, rilasciando alcune dichiarazioni che lasciavano presagire a un ribaltone anche imminente. Da qui, i contatti (confermati da molteplici fonti autorevoli, ndr) con Antonio Conte, obiettivo numero uno del presidente azzurro per subentrare in corsa sulla panchina del club Campione d’Italia. Niente da fare, in quanto il tecnico leccese ha ‘ufficializzato’ il no agli azzurri con una storia apparsa sul suo profilo Instagram ufficiale. “Voglio godermi ancora la mia famiglia, per ora“, ha spiegato l’ex Juve nel suo post social apparso nel pomeriggio di ieri.

Ma non solo il francese è finito nel mirino di Aurelio De Laurentiis, a quanto pare: nelle scorse ore si era fatta avanti anche l’ipotesi di un divorzio anticipato con il nuovo direttore sportivo Mauro Meluso, subentrato in estate all’attuale uomo mercato della Juventus Cristiano Giuntoli. Ma l’area sportiva vede, a sorpresa, un’altra figura messa in discussione.

Anche Micheli rischia? L’indiscrezione de Il Mattino

Rudi Garcia e Mauro Meluso sono finiti sotto discussione, ma al momento non sarebbero previsti ribaltoni clamorosi. Per quanto concerne il tecnico francese, Aurelio De Laurentiis avrebbe concesso una fiducia a tempo dopo il no ricevuto da Antonio Conte alla proposta di subentrare all’ex Roma e Lione. Ma non solo: perché stando a quanto riportato quest’oggi da Il Mattino, anche Maurizio Micheli rischierebbe l’addio.

Secondo quanto riportato dal quotidiano oggi in edicola, parla addirittura di possibile addio del capo scouting della SSC Napoli, finito nelle critiche di Aurelio De Laurentiis. “Il presidente non ha certo risparmiato nelle critiche”, scrive a tal proposito il giornale, spiegando come Micheli sia finito nel mirino del numero uno azzurro insieme, per l’appunto, a Rudi Garcia e Mauro Meluso. Ma, come anticipato in precedenza, sembrerebbero non esserci ribaltoni all’orizzonte: si attendono le risposte prossime dal campo, con la speranza che possano spazzare via ogni dubbio da parte della dirigenza sull’attuale asset dirigenziale e tecnico.