“Eruzione Campi Flegrei, Napoli distrutta”: il video shock mette i brividi

“Eruzione dei Campi Flegrei, Napoli distrutta”: un video che è circolato nella giornata di ieri su YouTube ha messo i brividi ai cittadini.

La zona dei Campi Flegrei è stata protagonista a Napoli nelle ultime settimane. La vasta area situata nel golfo di Pozzuoli, che comprende i comuni di Napoli, Pozzuoli, Quarto, Giugliano in Campania, Bacoli e Monte di Procida, è stata soggetta a uno sciame sismico che ha preoccupato e non poco i cittadini dell’area flegrea e non solo.

Sono state davvero tante le scosse di terremoto che hanno allarmato l’intera città con le due principali del 27 settembre (magnitudo 4.2) e del 2 ottobre (magnitudo 4) che hanno recato anche lievissimi danni ad alcuni edifici nella zona di Agnano (vicinissimo all’epicentro).

Da qualche giorno, però, non si avvertono più scosse e la zona è tornata a vivere in tranquillità. Una buona notizia che però non deve far esultare: l’area è ancora interessata al fenomeno del bradisismo (dovuto al supervulcano sottostante). Il suolo dell’area si sta ancora sollevando, ma le rocce stanno rispondendo in maniera diversa.

Il video negli USA sull’eruzione dei Campi Flegrei è da brividi

Intanto, da quando questo sciame sismico ha colpito la zona, richiamando l’attenzione mediatica di tutta Italia, si susseguono parecchi video sui social network (TikTok in particolar modo) di simulazioni di eruzione dei Campi Flegrei. Una possibilità che mette i brividi solo al pensiero, figurarsi guardando un video dove esplode un supervulcano. Sono anche tanti quelli fake che creano allarmismo e paura, come quello che nella giornata di ieri è andato in onda live su YouTube.

A partire dalle 14:30 di ieri, una pagina americana di YouTube ha pubblicato un video live di una presunta eruzione dei Campi Flegrei e la conseguente distruzione della città di Napoli. Immagini varie di eruzioni vulcaniche, edifici in distruzione e gente che scappa disperata con una scritta “Live” in sovrimpressione come se si trattasse di una ripresa della città durante l’eruzione.

Ovviamente un fake architettato per bene, che ha fatto cascare qualche cittadino degli Stati Uniti che stava seguendo la diretta. Il titolo del video fa venire la pelle d’oca: “Horrible today: Campi Flegrei Supervolcano erupt in Naples, 6.8 earthquake rocked the city last night” (“Terribile oggi: il supervulcano dei Campi Flegrei è eruttato a Napoli, un terremoto di magnitudo 6.8 ha fatto tremare la città la scorsa notte”).

La paura dei cittadini è tanta, ma i social non aiutano a far mantenere la calma. Se poi si aggiungono anche fenomeni del genere, il panico si diffonde a macchia d’olio.