Allenatore Napoli, Meluso propone un big a De Laurentiis: ‘no’ secco del patron

Dopo il no di Antonio Conte, sulla panchina del Napoli (salvo clamorosi risvolti) continuerà a esserci Rudi Garcia, con una fiducia definibile ‘a tempo’. Intanto, arriva un retroscena su un nome eccellente proposto da Meluso e bocciato da De Laurentiis.

Sono ore febbrili in casa Napoli, considerando la messa in discussione della panchina di Rudi Garcia. Il tecnico francese è finito nel mirino della critica dopo alcune scelte discutibili, soprattutto nell’ultimo match contro la Fiorentina, e una gestione dello spogliatoio ritenuta non impeccabile da Aurelio De Laurentiis, che dal canto suo parla di “momento no” con il suo allenatore. Nelle ultime ore, si era fatto avanti con prepotenza il nome di Antonio Conte: nella giornata di ieri, nella fattispecie, ci sarebbe stato un contatto tra l’ex Juventus e Aurelio De Laurentiis, con il leccese che ha deciso di declinare le avances del numero uno azzurro con il comunicato social ormai noto a tutti.

E ora cosa farà il Napoli? La sensazione è che la dirigenza ha optato di proseguire, per il momento, con il tecnico francese, con la speranza che i prossimi tre impegni (Hellas Verona, Union Berlino e Milan, ndr) diano una risposta confortante. Intanto, arrivano retroscena in merito a questa sorta di mini-casting condotto in queste ore dalla dirigenza.

Meluso ha proposto Gallardo: De Laurentiis dice no

Tanti i nomi vagliati in queste ore dalla dirigenza, con un unico grande obiettivo che è spiccato sugli altri: Antonio Conte era la prima scelta, ma è chiaro che il dietrofront ha costretto la società a intraprendere altre scelte.

Al momento, non sono previsti ribaltoni con altri tecnici, ma è chiaro che sotto traccia la società ha considerato anche altri nomi. Uno dei suggerimenti è arrivato proprio dal direttore sportivo del club Campione d’Italia, Mauro Meluso: secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il dirigente ex Spezia e Lecce avrebbe fatto presente il nome di Marcelo Gallardo. Tuttavia, Aurelio De Laurentiis ha avuto fin da subito le idee chiare: o Antonio Conte o si prosegue con Rudi Garcia. In stand-by, di conseguenza, le piste che porterebbero a Igor Tudor e Julen Lopetegui.

Si aspetta, a questo punto, di capire se la squadra riuscirà a cambiare rotta con Rudi Garcia e se quest’ultimo sarà in grado di prendere il polso dello spogliatoio, che in più occasioni ha palesato il suo ‘malcontento’ in merito ad alcune scelte del tecnico ex Roma e Lione.