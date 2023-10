Mazzarri o Tudor al posto di Conte, novità importante per la panchina del Napoli

Sono giorni ed ore calde in casa Napoli per quanto riguarda la questione allenatore. Garcia è quasi giunto al capolinea, ed intanto iniziano ad essere smentite le voci su alcuni papabili sostituti.

Nonostante non sia stata ancora presa una decisione definitiva in merito al futuro di Rudi Garcia, iniziano già a circolare le voci su possibili sostituti. Difatti sono stati già accostati decine di nomi alla panchina del Napoli in questi due giorni.

Alcuni di questi però sono già stati prontamente smentiti nella giornata odierna.

Arrivano smentite su Mazzarri e Tudor come post Garcia

Il clima attorno al Napoli in questi giorni è molto più che rovente. Col passare delle ore si susseguono le voci in merito al possibile esonero di Garcia e su possibili sostituti. Sono diversi gli allenatori già accostati al Napoli, passando dai più illustri fino a ritorni di fiamma e possibili sorprese.

In merito a questa situazione, il giornalista di Sky Massimo Ugolini ha chiarito una volta per tutte la decisione del Napoli: “Al momento l’unica opzione è Conte, è lui il profilo scelto da De Laurentiis, lui garantirebbe quella svolta per rimettere il Napoli in carreggiata per tornare a lottare per lo scudetto. Non ci risultano altri nomi, non ci sono contatti con Tudor e neppure un contatto con Mazzarri, voce uscita ieri. Si lavora solo su Conte”.

Dunque smentiti seccamente i profili dell’ex Marsiglia e dell’ex Napoli, che attualmente si ritrovano senza squadra. L’unico nome su cui punta fortemente il Napoli è Conte, altrimenti con molta probabilità si andrà avanti con Garcia.