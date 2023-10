L’avversario più difficile da marcare, Di Lorenzo svela: gioca in Serie A

Il capitano del Napoli ha parlato ai canali ufficiali della FIGC della nazionale e del ruolo del terzino nel calcio di oggi.

Accantonata l’ultima giornata di campionato, si è in attesa di risvolti sul fronte allenatore Napoli. Intanto in molti sono gli azzurri che sono partiti alla volta delle proprie nazionali.

Tra i giocatori del Napoli che hanno risposto alla chiamata dei propri CT, c’è il capitano Di Lorenzo che ha risposto alle domande sui canali della FIGC.

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, occupato ora con la nazionale italiana, è stato intervistato sulla pagina ufficiale della selezione azzurra:

È sempre bello tornare a Coverciano e lavorare con i compagni. Fa piacere che anche sabato a Bari lo stadio sia pieno, con la spinta dei tifosi è più bello giocare . Cercheremo di fare una grande partita per renderli orgogliosi. Un terzino che ammiravo da piccolo? Maicon è stato un giocatore che guardavo, un campione.

Il terzino partenopeo ha poi parlato del ruolo che ricopre e di chi fosse il più difficile da marcare per lui:

Negli ultimi anni credo sia il ruolo che è cambiato di più nel calcio. C’è stata un’evoluzione positiva e nuove collocazioni in campo per mettere in difficoltà l’avversari. Leao devo dire che è veramente forte, difficile da affrontare e da marcare.