“Il Napoli sta sbagliando tutto”, Koulibaly critica: che risposta su Garcia

L’ex Napoli Kalidou Koulibaly difende il tecnico del Napoli Rudi Garcia nonostante il momento no che sta attraversando sulla panchina azzurra.

I recenti risultati del Napoli hanno portato la società azzurra a decidere sul futuro dell’allenatore francese Rudi Garcia. La brutta sconfitta maturata al Maradona nell’ultima partita di campionato prima della sosta nazionali, ha aumentato i dubbi che ci sono stati nell’ultimo mese sul tecnico Garcia. Il presidente de Laurentiis, nelle ultime ore sta valutando l’esonero dell’allenatore, con Antonio Conte pronto a subentrargli per ridare vitalità alla squadra campione d’Italia.

Sulla questione e il momento del no del Napoli, si è espresso l’ex centrale azzurro Kalidou Koulibaly, che non ha attaccato Garcia, ma lo difende.

Koulibaly predica calma, per l’ex azzurro bisogna dare tempo a Garcia

L’ex difensore del Napoli Koulibaly, ha parlato durante una diretta Instagram della sua ex squadra, soffermandosi sulle ultime news che ci sono per il cambio allenatore:

Garcia è un grande allenatore e ha bisogno di tempo per adattarsi, come successo agli altri allenatori in passato. I giocatori sono con lui, ho parlato con 2-3 di loro e me l’hanno confermato. Devono continuare a lavorare come sempre e andrà tutto bene. Spero per lui che la società avrà la pazienza di farlo lavorare tranquillamente.

Il difensore senegalese si è poi soffermato sul tecnico che è in pole per sostituire l’alleatore francese Rudi Garcia, Antonio Conte:

È un grande allenatore, lo conosco bene, mi ha sempre cercato nelle squadre in cui ha allenato. Lo stimo molto e lui lo sa, come stimo molto Garcia. Cambiare allenatore molto spesso non è la soluzione, spero che lascino ancora del tempo a Garcia.

Kalidou Koulibaly, nel corso della diretta Instagram con Marialisa Jacobelli, oltre al Napoli, ha parlato anche della Serie A, su chi fossero le principali pretendenti per il titolo finale e della sua nuova vita, che gli ha aperto tante nuove possibilità con a sua fondazione benefica: