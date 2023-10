Geolier a Sanremo? Arriva l’annuncio dell’artista

Uno dei cantanti più amati del panorama musicale napoletano, e non solo, è senza dubbio Emanuele Palumbo, in arte Geolier. In molti, pensano a una sua partecipazione alla prossima edizione del Festival di Sanremo: a fare chiarezza è proprio il diretto interessato.

È un periodo d’oro per Geolier, artista napoletano che ha ormai raggiunto una popolarità incredibile e che è sempre più amato dai suoi fan. A certificarlo sono i numerosi premi vinti in questi mesi dal rapper partenopeo e i numeri, tra dischi venduti e tour, che incoronano un artista capace di intercettare i gusti anche dei più grandi, oltre che dei giovanissimi. I suoi versi ormai spopolano sui social e sono tanti i fan che lo vorrebbero alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo (nel 2024, ndr). I rumors lo indicano come uno dei papabili artisti che si esibirà sul palco del Teatro Ariston, ma al momento non ci sono notizie ufficiali. La lista dei cantanti in gara sarà svelata dal direttore artistico Amadeus a dicembre, ma il toto-nomi è già partito da un bel po’.

A fare chiarezza circa una sua possibile partecipazione al Festival è lo stesso Geolier che, raggiunto dai microfoni de Il Fatto Quotidiano Magazine, ha svelato tutta la verità, non chiudendo affatto all’eventualità.

Geolier svela tutta la verità su Sanremo

Emanuele Palumbo, in arte Geolier, è stato protagonista nell’ultimo Red Bull 64 Bars Live, evento musicale che si è tenuto in Piazza Ciro Esposito a Scampia. In quell’occasione è stato raggiunto da FQMagazine, uscendo allo scoperto su una sua possibile partecipazione al prossimo Festival di Sanremo.

“Ci vado se mi danno la possibilità di poter cantare in napoletano”, ha spiegato Geolier nel corso dell’intervista in questione. Ma la porta a un’eventuale sua partecipazione alla gara canora è più che spalancata: “Sarebbe una bella sfida per me. Io devo sempre dimostrare il doppio nell’ambito dell’hip hop, ma se davvero posso esprimermi in napoletano su quel palco, ci vado”.

Parole che fanno infiammare tutti i suoi fan, ma c’è da ricordare come in passato lo stesso cantante napoletano ha svelato di essere stato già escluso dal Festival. “Dovevo cantare a Sanremo la canzone ‘Chiagne’ con Lazza – ha rivelato l’artista in un’intervista concessa negli scorsi mesi – , ma mi hanno detto che un minuto e 15 secondi di napoletano erano troppi”. Che sia questa la volta buona? La palla, dunque, passa al direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus.