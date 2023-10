Esonero Sousa, da Salerno non hanno dubbi: la colpa è del Napoli

La Salernitana ha di recente cambiato allenatore, sostituendo l’esonerato Paulo Sousa con Pippo Inzaghi, ma le motivazioni che trapelano da Salerno, incriminano il Napoli.

Dopo otto giornate, arriva il secondo esonero in Serie A. L’ormai ex allenatore della Salernitana Paulo Sousa è stato sollevato dal suo incarico visti i risultati delle ultime partite con granata. Al posto dell’allenatore portoghese, arriva Filippo Inzaghi che ha già allenato Benevento, Milan e Bologna tra le altre.

L’ex attaccante del Milan, ha accettato la sfida che lo aspetta in quel di Salerno: raggiungere la salvezza. Il bomber della nazionale italiana, ha già stupito tanti con i risultati raggiunti in serie B, ora però si attende il suo definitivo salto di qualità in serie maggiore.

Per l’ex Salernitana invece, Sousa, si parla di rapporto già increspato in estate dopo quanto accaduto col Napoli.

I tifosi della Salernitana non hanno mai perdonato a Sousa la trattiva col Napoli

Come riporta il portale granata Tuttosalernitana, i tifosi non hanno mai perdonato quanto accaduto tra Sousa e il Napoli durante l’estate. Gli azzurri, poco dopo essersi laureati campioni d’Italia, hanno dovuto sostituire l’allenatore dimissionario Luciano Spalletti. Tra i vari casting che il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis ha fatto, per subentrare al tecnico di Certaldo ora Ct della nazionale, è stato fatto il nome di Paulo Sousa allenatore allora della Salernitana. I rumors dell’epoca, parlavano anche di un incontro tra il tecnico portoghese e la società azzurra per provare a chiudere le trattative. I risvolti poi sono stati altri, con il Napoli che ha virato sul francese Rudi Garcia, anche lui a rischio esonero nelle ultime ore dopo i recenti risultati negativi con i campioni d’Italia.

Il rapporto increspato quindi, legato poi ai pessimi risultati conseguiti dalla squadra granata, hanno convinto il presidente Iervolino a cambiare il condottiero, ecco il portale salernitano cosa riporta sulla vicenda:

Al di là dei numeri e del rendimento scadente della squadra, una piazza come Salerno non poteva accettare che il proprio allenatore baciasse lo stemma durante una festa per poi sedersi di nascosto con i rivali del Napoli e in gran segreto. Arriva Filippo Inzaghi, artefice della promozione del Benevento in A a suon di record e di un buon campionato a Reggio Calabria. Essere stato un grande giocatore lo renderà credibile agli occhi dello spogliatoio che, finalmente, potrà contare su un tecnico felice di guidare la Salernitana.

Nonostante la scelta del Napoli, quindi, sia ricaduta su un altro allenatore, i salernitani hanno legato al dito il comportamento del loro ormai ex allenatore Paulo Sousa. I granata, non hanno accettato questo ‘tradimento’, adesso però dopo l’esonero possono ripartire con un nuovo tecnico e magari centrare la salvezza sperata.