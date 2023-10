Altro che Conte al Napoli, Moggi frena: “Sarà questa la sua decisione”

L’ex dirigente juventino Luciano Moggi si è espresso sulla possibilità di vedere Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli.

La notizia delle ultime ore, è il probabile esonero di Rudi Garcia da allenatore del Napoli. Il tecnico francese non ha convinto con gli ultimi risultati e soprattutto alla dirigente non è piaciuta la gestione dello spogliatoio, viste le reazione di giocatori cardini come Kvaratskhelia, Osimhen e Politano alle sue sostituzioni.

Il principale candidato alla panchina del Napoli, in caso di esonero di Garcia, è lex ct della nazionale Antonio Conte. Sulla questione si è espresso Luciano Moggi, che conosce bene l’allenatore leccese.

Moggi sicuro su Conte: ‘Se ha detto che si ferma, così sarà, è di parola’

Luciano Moggi, ha parlato di Antonio Conte all’agenzia di stampa Adnokronos:

Antonio è uno sanguigno, non mi sembra la persona adatta per gestire il rapporto con Aurelio De Laurentiis. La vedo dura che possano andare d’accordo. Come tecnico è sicuramente uno dei migliori in circolazione ma la convivenza con il presidente del Napoli la vedrei molto a rischio. Tra l’altro Conte ha già detto di voler star fermo un anno e siccome è uno di parola, penso che così farà, soprattutto perché quando a giugno si rimetterà in gioco non avrà problemi a trovare una panchina importante.

Chiusura totale quindi Moggi sulla possibilità di vedere Antonio Conte sulla panchina del Napoli a stagione in corso, intanto continuano le trattative tra il tecnico ex Juve e inter ed il presidente De Laurentiis.