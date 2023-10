Accostato al Napoli, Conte rompe il silenzio: “Ho una sola volontà”

Conte gela tutti sui suoi profili social dopo le insistenti voci di mercato, ecco cosa ha detto sulla sua pagina Instagram.

Nelle ultime ore, sono state insistenti le voci che davano vicino l’addio di Garcia come allenatore. Il tecnico francese, non ha convinto il presidente De Laurentiis che ha subito cercato un sostituto. Antonio Conte è stato il primo indiziato a prendere il posto del quasi futuro partente Garcia, visto il profilo internazionale e il carisma che mette in campo.

I negoziati sembravano essere partiti per portare l’allenatore leccese a Napoli, ma una storia sui profili social del tecnico cambia le carte in tavola.

Conte gela tutti: ‘Non è vero nulla, ho deciso di rimanere con la mia famiglia’

Antonio Conte così sul suo profilo Instagram:

Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a Club importanti, ma ribadisco che per adesso c’è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la Famiglia.

L’ex CT della nazionale quindi smentisce tutte le voci di mercato che lo legavano al futuro del Napoli come allenatore. La dirigenza ora dovrà percorrere una strada diversa da quella che si era intrapresa: continuare con l’allenatore francese Garcia o virare su un altro profilo come allenatore che però conosca il campionato italiano e sia pronto per questo Napoli.