Pedullà furioso con Garcia: “Nessuno lo sopporta!”

Il giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia contro l’allenatore del Napoli Rudi Garcia

La sconfitta contro la Fiorentina per 3-1 subita nello stadio di casa, ha fatto agitare ancora di più le acque in casa Napoli. Se le due vittorie di fila in campionato contro Lecce e Udinese avevano dato speranza di una qualcosa che potesse essere creato, adesso il malumore è tanto e la tolleranza verso Rudi Garcia è pressoché ai minimi storici.

Idee di gioco poco chiare, confusione nelle sostituzioni e squadra che non segue più il proprio allenatore: le ore di Garcia all’ombra del Vesuvio sembrano ormai essere contate. Ottenuta una fiducia ad oltranza dalla dirigenza che sembra più una presa di tempo per cercare di trovare l’accordo con il nuovo allenatore. Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: al primo errore Rudi Garcia è fuori. Tante sono le polemiche che in questi giorni stanno interessando la squadra partenopea, una su tutte è stata mossa da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia.

Pedullà durissimo contro Rudi Garcia

Intervenuto nella trasmissione serale di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha inveito in maniera abbastanza pesante contro l’allenatore del Napoli. “In città nessuno lo sopporta più. Questo signora ha avuto la capacità di inimicarsi tutti nel giro di 2-3 settimane dopo l’arrivo a Napoli. Garcia ha inoltre una spocchia insostenibile, come se solo lui conoscesse il verbo del calcio”.

Queste le parole di Pedullà a Sportitalia contro Rudi Garcia. Il giornalista è convinto che il tecnico francese sia riuscito a rovinare una squadra quasi perfetta. “Garcia ha fatto qualcosa di buono solo in Francia – spiega Pedullà – nessuno lo sopporta più, ha fatto il giro di tutte le parrocchie ormai. Si è presentato a Napoli sventrando il gioco di Lobotka, inguaiando Anguissa e ha ammazzato Raspadori, Osimhen e Kvaratskhelia. Penso che le scuse siano finite, è indifendibile”.