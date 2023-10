“Il Napoli ci ha rinunciato perché costava troppo”: ora il pallino di ADL può finire alla Juve

Rivelazione a sorpresa del giornalista esperto di calciomercato, che parla di un vecchio obiettivo per la difesa di quest’estate per il Napoli, a lungo inseguito e corteggiato prima dell’arrivo di Natan.

Periodo sicuramente non brillante per il Napoli, così come dimostrato anche dalle frequenti voci riguardanti il futuro di Rudi Garcia. Il tecnico francese è finito fortemente in discussione anche dallo stesso presidente Aurelio De Luarentiis, che nelle scorse ha fatto il punto della situazione e sta riflettendo sul da farsi. Al momento, non c’è nessuna decisione definitiva, ma il numero dei Campioni d’Italia sembra orientato a dare una fiducia a tempo al proprio allenatore.

Tante le problematiche che sono agli occhi dei tifosi, ma anche una lieta nota rappresentata da Natan: il difensore brasiliano, divenuto titolare dopo il doppio infortunio tra Amir Rrahmani e Juan Jesus, è sicuramente una delle rivelazioni positive su cui il club azzurro può puntare per il presente e per il futuro. Ma è evidente, in ogni caso, che il club azzurro guardava ad altri profili prima di ripiegare sull’ex Red Bull Bragantino come sostituto di Kim Minjae. Tra i nomi circolati nei mesi estivi, c’era Danso del Lens e, soprattutto, Giorgio Scalvini, centrale di proprietà dell’Atalanta. A lungo, il difensore della Nazionale Italiana sembrava l’obiettivo numero uno, come vero e proprio pallino del presidente De Laurentiis. A ritornare su questo (vecchio) obiettivo per la difesa è il giornalista esperto di calciomercato, Niccolò Ceccarini.

Quante pretendenti per Scalvini, ex obiettivo del Napoli

Una delle (poche) buone notizie per il Napoli e per tutti i suoi tifosi è senza dubbio Natan: il difensore brasiliano ha sorpreso anche tutti coloro che lo ritenevano un profilo per niente all’altezza di un grande ex come Kim Minjae.

Ma non è affatto un mistero che la società partenopea era a un passo da un altro difensore, ossia Giorgio Scalvini. Il difensore di proprietà dell’Atalanta era uno dei profili prediletti dalla dirigenza azzurra per sostituire per l’appunto il sud-coreano (ora al Bayern Monaco, ndr). A rivelare ulteriori retroscena relativi al difensore della Nazionale Italiana è il giornalista esperto in dinamiche di calciomercato, Niccolò Ceccarini, sulle colonne del portale tuttomercatoweb.com.

“Il Napoli ha cercato di prenderlo, ma si è successivamente arreso davanti a una valutazione pari a cinquanta milioni di euro”, spiegando come il difensore dell’Atalanta sia divenuta ormai una certezza da un punto di vista tecnico-tattico. “Scalvini piace tanto anche ad Inter e Juventus ma su di lui c’è anche il forte interesse del Manchester United”.