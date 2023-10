Esonero Garcia? Pistocchi consiglia: “Ci sarebbero due allenatori che prenderei al Napoli”

Dopo la pesante sconfitta in casa contro la Fiorentina, si rincorrono le voci su un possibile sostituto di Rudi Garcia al Napoli.

La delusione in casa Napoli è tanta, il presidente Aurelio De Laurentiis deve cercare in tutti i modi di risolvere la situazione dopo il pesante K.O. ottenuto contro la Fiorentina. Deve esserci una svolta sia con Rudi Garcia come allenatore che senza, ma una cosa è certa il Napoli deve risollevarsi. Per questo motivo, iniziano le prime riflessioni al fine di trovare la soluzione migliore.

Post-Garcia? I profili più adatti secondo Pistocchi

La carriera da allenatore del Napoli per Rudi Garcia è senza dubbio in bilico. Diverse le critiche fatte al tecnico francese sia da parte dei tifosi napoletani, ma anche da diversi addetti del settore. Il giornalista Maurizio Pistocchi ha espresso la propria opinione in diretta a Radio Marte.

Di seguito, le sue parole:

“Parlare dell’esonero di Garcia dopo otto giornate è antipatico ma è giusto valutare la situazione. La questione è complicata anche perché non ci sono tante alternative, non c’è un profilo ideale, se io dovessi scegliere prenderei Farioli del Nizza, che probabilmente non viene via dal Nizza in corso di campionato. Lascerei stare Conte che gioca a tre, penso che quest’anno penserà di riposarsi e poi tornerà in pista. A me piace molto Lopetegui, ha un’idea di gioco simile a quella che aveva Spalletti, insegna calcio anche dal punto di vista tecnico e didattico. In ogni caso l’esonero, scelta dolorosa e difficile, deve scattare solamente se ci si rende conto che l’allenatore non ha in mano la squadra”.

Dunque, per Pistocchi la soluzione è semplice: bisogna riflettere bene prima di lanciarsi sull’esonero di Rudi Garcia. Non esiste un profilo ideale, bisogna valutare bene le diverse alternative per non ricadere nuovamente in una situazione del genere. Nonostante ciò, tra i preferiti del giornalista ci sono già due nomi: Farioli del Nizza e Lopetegui che attualmente non sta allenando nessuna squadra.