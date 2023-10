Conte nuovo allenatore del Napoli? La risposta del tecnico

Un toto-allenatore che per il Napoli continua da diversi giorni, i tifosi sembrano essere sfiduciati con Garcia e vorrebbero un cambio alla guida tecnica

Non sarà una sosta tranquilla per Rudi Garcia ed il suo entourage. La sconfitta maturata per 3-1 allo Stadio Maradona contro la Fiorentina, ha lasciato spazio a molte perplessità sia nello spogliatoio che tra i tifosi. Il match perso contro i viola racchiude forse una delle peggiori prestazioni stagionali degli azzurri che, per tutta la partita, sono stati preda del ritmo di gioco scandito dai toscani.

Sembrava che le difficoltà iniziali fossero state colmate ed invece si è tornati al punto di partenza. Ciò che più ha fatto discutere, oltre allo stile di gioco, sono stati i cambi effettuati da Rudi Garcia. Durante il primo tempo, in situazione di svantaggio, il tecnico francese ha inserito Jack Raspadori al posto dell’infortunato Zambo Anguissa. Un attaccante al posto di un centrocampista box to box è sembrata una mossa troppo azzardata ai tifosi.

L’ultimatum a Garcia

La pazienza dei tifosi partenopei sembra essere giunta al limite. Vittoriosa l’anno scorso, quest’anno, dopo 8 giornate, la squadra si trova a rincorrere un posto in Champions e la distanza con il Milan capolista (-7 punti) comincia a farsi pesante. Arrivata la conferma, a tempo determinato, da parte di ADL, adesso a Garcia spetta vincere almeno tre partite di fila (Verona, Union Berlino e Milan) per poter stare più tranquillo della sua posizione. Venisse esonerato, tra gli allenatori liberi da ricordare c’è sicuramente Antonio Conte.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il profilo del tecnico salentino piace alla dirigenza ma a determinate condizioni. Antonio Conte potrebbe anche raggiungere in corsa altre panchine però. Manchester Unite e PSG non stanno passando un buon momento e secondo il quotidiano anche questi due altri club starebbero pensando all’ex Juve come sostituto.