Conte al posto di Garcia, c’è l’annuncio da Sky: la situazione

Il futuro di Rudi Garcia appare sempre più lontano da Napoli, almeno stando alle indiscrezioni giornaliere circolate online.

Rudi Garcia e il Napoli, un matrimonio che pare destinato ad interrompersi con estrema rapidità: le dichiarazioni di De Laurentiis questa mattina avevano lasciato poco spazio a dubbi, nonostante ciò lo spiraglio di un permanenze per quanto minuscolo pareva ancora aperto.

Rapporti poco solidi per non dire spaccati con lo spogliatoio, un gioco che latita e infine una classifica che inizia a preoccupare. Troppo discontinuo il Napoli del francese, in grado di ottenere unicamente quattro vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte nelle prime otto uscite stagionali, registrando un consistente meno sette dalla vetta.

L’aggiornamento di Di Marzio su Conte

Il sogno di De Laurentiis, nonchè vecchio pallino del patron del Napoli ha un nome e cognome: Antonio Conte, ex bandiera della Juventus fermo dopo l’esperienza al Tottenham.

Il tecnico pugliese ha dei costi imporanti, ma a quanto pare, sarebbe l’unico uomo per cui il presidente dei campioni d’Italia potrebbe fare un sacrificio.

Gianluca Di Marzio, attraverso i propri canali social, ha rilasciato un ulteriore aggiornamento su quella che sta diventando a tutti gli effetti una possiblità:

“Il futuro di Rudi Garcia a Napoli è appeso a un filo. Domani la squadra riprenderà ad allenarsi e per il momento sarà l’allenatore francese a dirigere la seduta a meno di stravolgimenti dell’ultimo minuto. Aurelio De Laurentiis avrebbe già avuto dei contatti con Antonio Conte. Ci sarebbe da capire, però, la disponibilità dell’ex commissario tecnico della Nazionale oltre all’intessa economica. Sembra quindi che, nel caso in cui dovesse Conte dovesse aprire al Napoli, il futuro di Garcia sia lontano dal Maradona”.

Smentite invece, le voci rilasciate da Alfredo Pedullà che vedrebbero vicino il ritorno di Mazzarri, che avrebbe potuto condurre il Napoli nel ruolo di traghettatore per un bis dopo le storiche stagioni del ritorno in Champions e della vittoria della Coppa Italia:

“Ci sarebbero anche altri profili ma che al momento non entusiasmano la società azzurra. Nemmeno le voci sul ritorno di Mazzari hanno trovato riscontri particolari”.

Tanti nomi quindi, proprio come accaduto questa estate durante il famoso “casting” condotto da De Laurentiis, ma a quanto pare, questa volta, le idee sarebbero piuù chiare.

Serve una svolta decisa, uno stravolgimento sul piano mentale, fisico e tattico, un mix di necessità che corrispondono ad una cura precisa, almeno per il numero 1 del club campano, Antonio Conte.