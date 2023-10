Union Berlino-Napoli, i biglietti per il settore ospiti: prezzi e modalità di vendita

Svelate le modalità di vendita dei biglietti della prossima trasferta di Champions a Berlino contro l’Union, si parte martedì 10 ottobre.

Dopo la sosta nazionali appena iniziata, il prossimo impegno del Napoli al rientro dalle proprie rappresentative è l’Hellas Verona in campionato sabato 21 ottobre alle ore 15.

Vicino al match di Serie A, precisamente il 24 ottobre, ci sarà il ritorno in Champions League, con la terza giornata che vedrà n campo Union Berlino e Napoli in terra tedesca.

Biglietti Union Berlino, da domani parte la vendita

Ufficializzate le modalità di vendita dei ticket per la partita di Champions contro i tedeschi dell’Union Berlino, ecco come si svolgerà:

FASE 1 – PRECEDENZA ABBONATI FULL 23/24

Dalle ore 12:00 di martedì 10 ottobre 2023 fino alle ore 12:00 di giovedì 12 ottobre 2023 la vendita sarà riservata agli abbonati della stagione 2023/24 che hanno acquistato un abbonamento di tipologia FULL, i quali potranno usufruire della precedenza sull’acquisto del biglietto, fino ad esaurimento dei posti disponibili, utilizzando il numero della Fidelity Card sulla quale è caricato l’abbonamento 2023/24 come codice per accedere alla procedura di acquisto sul sito di Ticketone.

FASE 2 – PREVENDITA FIDELITY CARD

Qualora, al termine della Fase 1, vi fosse una disponibilità residua di posti, alle ore 15:00 di giovedì 12 ottobre 2023 inizierà la Fase 2 riservata ai possessori di Fidelity Card, che proseguirà fino alle 23:59 di domenica 15 ottobre 2023, ovvero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

FASE 3 – VENDITA LIBERA

Qualora, al termine delle fasi di vendita precedenti, vi fosse una disponibilità residua di posti, alle ore 15:00 di lunedì 16 ottobre 2023 inizierà la fase di vendita libera, che proseguirà fino alle 23:59 di martedì 17 ottobre 2023, ovvero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Sia durante la Fase 1 (vendita riservata ai sottoscrittori di abbonamento della tipologia FULL) che durante la Fase 2 (prevendita Fidelity Card), che durante la Fase 3 (vendita libera) sarà possibile acquistare un solo biglietto per ogni transazione.

Il prezzo del biglietto, scelto dalla società ospitante e quindi insindacabile è di 55 euro.