Dopo l’ultimo match di campionato perso contro la Fiorentina, vicina la decisone del presidente De Laurentiis.

Nell’ultima partita di campionato, il Napoli è uscito sconfitto dallo stadio Maradona contro la Fiorentina per 3-1. Gli azzurri, mai in partiti, sono stati messi alle strette da una grande viola, preparatissima al match.

Il tecnico Garcia, non ha gestito benissimo i cambi, ed anche l’approccio al match non è stato dei migliori, con i giocatori fuori posizione e i ritardo su ogni contrasto e seconda palla.

Con la recente brutta prestazione, un inizio di campionato non esaltante e gli attriti tra giocatori ed allenatore, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis pensa al futuro di Garcia.

Ore calde per Garcia. De Laurentiis pensa all’esonero

Nelle ultime ore, è circolata la notizia come riportato da skysport, che Aurelio De Laurentiis stia pensando all’esonero di Rudi Garcia dopo la brutta e pesante sconfitta interna con a Fiorentina.

In questo momento è in corso una riunione tra le parti, per decidere la strada da intraprendere.

Come riporta Gianluca Di Marzio, tra l’allenatore francese Garcia e la squadra non sembra sia scoccata mai la scintilla, lo testimoniano anche i casi Osimhen e le reazioni alle sostituzioni dei pilastri dell’attacco come Kvaratskhelia e Politano.

La decisione potrebbe arrivare entro stasera, se continuare con Garcia o cambiare rotta.